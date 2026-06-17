https://crimea.ria.ru/20260617/i-srazu-plamya-ochevidets-ob-udare-bespilotnika-po-panorame-v-sevastopole-1156945694.html

"И сразу пламя": очевидец об ударе беспилотника по Панораме в Севастополе

"И сразу пламя": очевидец об ударе беспилотника по Панораме в Севастополе - РИА Новости Крым, 17.06.2026

"И сразу пламя": очевидец об ударе беспилотника по Панораме в Севастополе

Беспилотник атаковал здание панорамы Севастополя, прилетев с северо-западной стороны, с моря. За секунды он уже врезался в купол, откуда вырвались потоки огня... РИА Новости Крым, 17.06.2026

2026-06-17T18:22

2026-06-17T18:22

2026-06-17T18:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Беспилотник атаковал здание панорамы Севастополя, прилетев с северо-западной стороны, с моря. За секунды он уже врезался в купол, откуда вырвались потоки огня. Так описал свои впечатления от увиденного корреспонденту РИА Новости Крым сотрудник охранной службы Музея обороны Севастополя, очевидец атаки на Панораму ночью 10 июня Валерий Ларичев.По словам Валерия, в момент появления вражеского дрона над территорией у здания Панорамы Севастополя, он дежурил и не спал – как раз вышел из своей "кибиточки".На вопрос, может ли он показать, откуда именно двигался беспилотник в сторону здания панорамы и как, Валерий указал на северо-запад, в сторону моря, и сказал, что все было "доли секунды"."Вот оттуда - и прямо в основание (в области бельведера – ред). Вот, видите, где поднятые листы? Вот туда – бах. И прямо оттуда – потоки огня. Кибиточку трухануло, конечно, взрывной волной. Обратите внимание, стекла там (часть остекления "зенитного фонаря" кровли – ред.) целы до сих пор", – рассказал охранник."К тревогам мы, скажем так, все привыкшие", - отмечает Валерий, но не к таким, конечно, случаям, тем не менее паники, говорит, никакой не было. Наоборот, влюкчилась собранность, и голова думала только о том, о чем нужно."Я знаю, что делать в таких ситуациях, поэтому на автомате все это сделал", – заметил мужчина.Первым делом после того, как увидел пламя, охватившее кровлю, Валерий вызвал спасателей. Сам же, не мешкая, стал готовить все необходимое к приезду спецслужб, а потом помогал, чем должен был чем и мог: обеспечить проезды, показать, где гидранты – задач много.Утром 10 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ночью вражеский беспилотник целенаправленно атаковал здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.". Удар по зданию произошел в 02-48 и вызвал пожар, который ликвидировали только спустя 29 часов. Глава города оповестил о том, что в результате этого "великий шедевр Франца Рубо был практически уничтожен".Позже руководство и сотрудники музея сообщили, что почти полностью выгорели интерьеры, в частности предметный план, а также полотно, которое является не работой Франца Рубо, а его копией, созданной в середине прошлого века к столетию Крымской войны в 1954-му году группой советских художников.По словам представителей музейного учреждения, аутентичное полотно выдающегося художника-монументалиста, основателя панорамной живописи в России, было практически уничтожено еще во время налета на Севастополь немецко-фашистской авиации в период Великой Отечественной войны, в июне 1942 года.Только два фрагмента оригинального полотна Рубо удалось спасти тогда во время эвакуации, уточнили в музее. Теперь они представлены на выставке "Рубо.170" в еще одном объекте из структуры Музея Обороны Севастополя – ретро-кинотеатре, название которого "Украина", сохранявшееся с советских времен, после атаки на Панораму было решено поменять.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Принудительное обрушение: что происходит в здании Панорамы в Севастополе Удар по Панораме в Севастополе: сколько фрагментов удалось спасти

https://crimea.ria.ru/20260617/udar-po-panorame-v-sevastopole-skolko-fragmentov-udalos-spasti-1156943345.html

https://crimea.ria.ru/20260617/Velikaya-bitva-Frantsa-Rubo-1119688939.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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