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Грызлов: ВСУ намеренно атаковали автобус с детьми в Брянской области - РИА Новости Крым, 17.06.2026
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Грызлов: ВСУ намеренно атаковали автобус с детьми в Брянской области
Грызлов: ВСУ намеренно атаковали автобус с детьми в Брянской области - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Грызлов: ВСУ намеренно атаковали автобус с детьми в Брянской области
Посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов заявил о целенаправленном ударе Киева по автобусу с юными футболистами в Брянской области. Его слова приводит российское... РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T16:51
2026-06-17T16:51
борис грызлов
белоруссия
автобус
дети
происшествия
новости
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов заявил о целенаправленном ударе Киева по автобусу с юными футболистами в Брянской области. Его слова приводит российское посольство в своем Telegram-канале.В среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Погибла сопровождающая, семь человек госпитализированы (в том числе пять детей), один ребенок находится в тяжелом состоянии.Он подчеркнул, что имена всех, кто причастен к этому вопиющему акту терроризма в отношении невинных детей и мирных граждан будут установлены. И боевики не уйдут от ответственности.Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело после атаки украинского дрона на автобус в Брянской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь человек госпитализированы при атаке ВСУ на автобус в Брянской областиАтака ВСУ на автобус с детьми в Брянской области – подробности от СКВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой – есть жертвы и раненые
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борис грызлов, белоруссия, автобус, дети, происшествия, новости, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
Грызлов: ВСУ намеренно атаковали автобус с детьми в Брянской области

Посол РФ в Белоруссии заявил о целенаправленном ударе ВСУ по автобусу с детьми

16:51 17.06.2026
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкБорис Грызлов
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов заявил о целенаправленном ударе Киева по автобусу с юными футболистами в Брянской области. Его слова приводит российское посольство в своем Telegram-канале.
В среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Погибла сопровождающая, семь человек госпитализированы (в том числе пять детей), один ребенок находится в тяжелом состоянии.
"Хочу обратить внимание, что этот бесчеловечный акт терроризма был совершён украинскими боевиками совершенно осознанно, намеренно. Они прицельно ударили по пассажирскому автобусу. Это просто невозможно было не заметить, нельзя перепутать с военной техникой. Они прекрасно понимали, что делают", - сказал посол.
Он подчеркнул, что имена всех, кто причастен к этому вопиющему акту терроризма в отношении невинных детей и мирных граждан будут установлены. И боевики не уйдут от ответственности.
Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело после атаки украинского дрона на автобус в Брянской области.
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Борис ГрызловБелоруссияАвтобусдетиПроисшествияНовостиАтаки ВСУОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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