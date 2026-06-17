https://crimea.ria.ru/20260617/gryzlov-vsu-namerenno-atakovali-avtobus-s-detmi-v-bryanskoy-oblasti-1156945159.html

Грызлов: ВСУ намеренно атаковали автобус с детьми в Брянской области

Грызлов: ВСУ намеренно атаковали автобус с детьми в Брянской области - РИА Новости Крым, 17.06.2026

Грызлов: ВСУ намеренно атаковали автобус с детьми в Брянской области

Посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов заявил о целенаправленном ударе Киева по автобусу с юными футболистами в Брянской области. Его слова приводит российское... РИА Новости Крым, 17.06.2026

2026-06-17T16:51

2026-06-17T16:51

2026-06-17T16:51

борис грызлов

белоруссия

автобус

дети

происшествия

новости

атаки всу

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов заявил о целенаправленном ударе Киева по автобусу с юными футболистами в Брянской области. Его слова приводит российское посольство в своем Telegram-канале.В среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Погибла сопровождающая, семь человек госпитализированы (в том числе пять детей), один ребенок находится в тяжелом состоянии.Он подчеркнул, что имена всех, кто причастен к этому вопиющему акту терроризма в отношении невинных детей и мирных граждан будут установлены. И боевики не уйдут от ответственности.Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело после атаки украинского дрона на автобус в Брянской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь человек госпитализированы при атаке ВСУ на автобус в Брянской областиАтака ВСУ на автобус с детьми в Брянской области – подробности от СКВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой – есть жертвы и раненые

белоруссия

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борис грызлов, белоруссия, автобус, дети, происшествия, новости, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)