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Грызлов: ВСУ намеренно атаковали автобус с детьми в Брянской области
Грызлов: ВСУ намеренно атаковали автобус с детьми в Брянской области - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Грызлов: ВСУ намеренно атаковали автобус с детьми в Брянской области
Посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов заявил о целенаправленном ударе Киева по автобусу с юными футболистами в Брянской области. Его слова приводит российское... РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T16:51
2026-06-17T16:51
2026-06-17T16:51
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дети
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов заявил о целенаправленном ударе Киева по автобусу с юными футболистами в Брянской области. Его слова приводит российское посольство в своем Telegram-канале.В среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Погибла сопровождающая, семь человек госпитализированы (в том числе пять детей), один ребенок находится в тяжелом состоянии.Он подчеркнул, что имена всех, кто причастен к этому вопиющему акту терроризма в отношении невинных детей и мирных граждан будут установлены. И боевики не уйдут от ответственности.Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело после атаки украинского дрона на автобус в Брянской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь человек госпитализированы при атаке ВСУ на автобус в Брянской областиАтака ВСУ на автобус с детьми в Брянской области – подробности от СКВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой – есть жертвы и раненые
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борис грызлов, белоруссия, автобус, дети, происшествия, новости, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
Грызлов: ВСУ намеренно атаковали автобус с детьми в Брянской области
Посол РФ в Белоруссии заявил о целенаправленном ударе ВСУ по автобусу с детьми