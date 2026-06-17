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График движения крымских электричек изменится с 18 июня - РИА Новости Крым, 17.06.2026
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График движения крымских электричек изменится с 18 июня
График движения крымских электричек изменится с 18 июня - РИА Новости Крым, 17.06.2026
График движения крымских электричек изменится с 18 июня
С четверга, 18 июня, расписание некоторых пригородных поездов в Крыму будет скорректировано. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК). РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T18:02
2026-06-17T18:02
крым
новости крыма
электричка
юппк "южная пригородная пассажирская компания"
пригородные поезда
расписание поездов в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. С четверга, 18 июня, расписание некоторых пригородных поездов в Крыму будет скорректировано. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).Уточняется, что пригородный поезд № 6125 сообщением Керчь - Керчь-Южная Новый парк будет отправляться из Керчи в 06:20, а прибывать на станцию Керчь-Южная Новый парк в 06:38.Для электричек № 7102/7101 Симферополь - Феодосия и № 7112/7111 Феодосия - Симферополь назначается дополнительная остановка на пл. 1389 км, в связи с чем расписание незначительно меняется.Ознакомиться с обновленным расписанием движения пригородных поездов можно на сайте ЮППК.Ранее сообщалось, что с 11 июня в Крыму вводятся корректировки в график движения пригородных поездов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда в Крым и из Крыма: как ходят и что нужно знать пассажирамЖ/д-станция Джанкой закрыта: как ходят электрички и автобусыБеспересадочные вагоны в Крым из Пскова отправились в первый рейс
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крым, новости крыма, электричка, юппк "южная пригородная пассажирская компания", пригородные поезда, расписание поездов в крыму
График движения крымских электричек изменится с 18 июня

В Крыму с 18 июня изменится график движения некоторых электричек

18:02 17.06.2026
 
© РИА Новости КрымПоезд в Крыму
Поезд в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. С четверга, 18 июня, расписание некоторых пригородных поездов в Крыму будет скорректировано. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).
Уточняется, что пригородный поезд № 6125 сообщением Керчь - Керчь-Южная Новый парк будет отправляться из Керчи в 06:20, а прибывать на станцию Керчь-Южная Новый парк в 06:38.
Для электричек № 7102/7101 Симферополь - Феодосия и № 7112/7111 Феодосия - Симферополь назначается дополнительная остановка на пл. 1389 км, в связи с чем расписание незначительно меняется.
Ознакомиться с обновленным расписанием движения пригородных поездов можно на сайте ЮППК.
Ранее сообщалось, что с 11 июня в Крыму вводятся корректировки в график движения пригородных поездов.
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КрымНовости КрымаЭлектричкаЮППК "Южная пригородная пассажирская компания"Пригородные поездаРасписание поездов в Крыму
 
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