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График движения крымских электричек изменится с 18 июня

График движения крымских электричек изменится с 18 июня - РИА Новости Крым, 17.06.2026

График движения крымских электричек изменится с 18 июня

С четверга, 18 июня, расписание некоторых пригородных поездов в Крыму будет скорректировано. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК). РИА Новости Крым, 17.06.2026

2026-06-17T18:02

2026-06-17T18:02

2026-06-17T18:02

крым

новости крыма

электричка

юппк "южная пригородная пассажирская компания"

пригородные поезда

расписание поездов в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. С четверга, 18 июня, расписание некоторых пригородных поездов в Крыму будет скорректировано. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).Уточняется, что пригородный поезд № 6125 сообщением Керчь - Керчь-Южная Новый парк будет отправляться из Керчи в 06:20, а прибывать на станцию Керчь-Южная Новый парк в 06:38.Для электричек № 7102/7101 Симферополь - Феодосия и № 7112/7111 Феодосия - Симферополь назначается дополнительная остановка на пл. 1389 км, в связи с чем расписание незначительно меняется.Ознакомиться с обновленным расписанием движения пригородных поездов можно на сайте ЮППК.Ранее сообщалось, что с 11 июня в Крыму вводятся корректировки в график движения пригородных поездов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда в Крым и из Крыма: как ходят и что нужно знать пассажирамЖ/д-станция Джанкой закрыта: как ходят электрички и автобусыБеспересадочные вагоны в Крым из Пскова отправились в первый рейс

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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