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Готовили убийства военных и теракты: ФСБ задержала трех пособников Киева - РИА Новости Крым, 17.06.2026
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Готовили убийства военных и теракты: ФСБ задержала трех пособников Киева
Готовили убийства военных и теракты: ФСБ задержала трех пособников Киева - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Готовили убийства военных и теракты: ФСБ задержала трех пособников Киева
Трое россиян задержаны в Краснодарском крае, Адыгее и Тюменской области по подозрению в подготовке терактов против военных и волонтеров, объектов энергетики и... РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T07:53
2026-06-17T07:59
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
тюменская область
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краснодарский край
кубань
антитеррор
терроризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Трое россиян задержаны в Краснодарском крае, Адыгее и Тюменской области по подозрению в подготовке терактов против военных и волонтеров, объектов энергетики и транспорта. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.Противоправная деятельность фигурантов была своевременно выявлена и пресечена сотрудниками ФСБ России.Возбуждены уголовные дела о приготовлении к теракту и незаконном хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей о госизмене, говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), тюменская область, республика адыгея, краснодарский край, кубань, антитеррор, терроризм, сбу (служба безопасности украины), безопасность, общество, новости
Готовили убийства военных и теракты: ФСБ задержала трех пособников Киева

ФСБ задержала готовивших теракты против военных и объектов энергетики пособников Киева

07:53 17.06.2026 (обновлено: 07:59 17.06.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Трое россиян задержаны в Краснодарском крае, Адыгее и Тюменской области по подозрению в подготовке терактов против военных и волонтеров, объектов энергетики и транспорта. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.
"Задержаны три пособника спецслужб Украины. Установлено, что злоумышленники планировали совершение диверсионно-террористических актов в отношении военнослужащих ВС РФ, волонтерской организации, оказывающей поддержку участникам специальной военной операции, объектов транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса на территории указанных регионов", - говорится в сообщении.
Противоправная деятельность фигурантов была своевременно выявлена и пресечена сотрудниками ФСБ России.
"Осмотром средств связи задержанных лиц выявлена их переписка с украинскими кураторами, содержащая инструкции по проведению планируемых теракций", - отмечает ФСБ.
Возбуждены уголовные дела о приготовлении к теракту и незаконном хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей о госизмене, говорится в сообщении.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Тюменская областьРеспублика АдыгеяКраснодарский крайКубаньАнтитеррорТерроризмСБУ (Служба безопасности Украины)БезопасностьОбществоНовости
 
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