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Готовили убийства военных и теракты: ФСБ задержала трех пособников Киева
Готовили убийства военных и теракты: ФСБ задержала трех пособников Киева - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Готовили убийства военных и теракты: ФСБ задержала трех пособников Киева
Трое россиян задержаны в Краснодарском крае, Адыгее и Тюменской области по подозрению в подготовке терактов против военных и волонтеров, объектов энергетики и... РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T07:53
2026-06-17T07:53
2026-06-17T07:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Трое россиян задержаны в Краснодарском крае, Адыгее и Тюменской области по подозрению в подготовке терактов против военных и волонтеров, объектов энергетики и транспорта. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.Противоправная деятельность фигурантов была своевременно выявлена и пресечена сотрудниками ФСБ России.Возбуждены уголовные дела о приготовлении к теракту и незаконном хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей о госизмене, говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), тюменская область, республика адыгея, краснодарский край, кубань, антитеррор, терроризм, сбу (служба безопасности украины), безопасность, общество, новости
Готовили убийства военных и теракты: ФСБ задержала трех пособников Киева
ФСБ задержала готовивших теракты против военных и объектов энергетики пособников Киева
07:53 17.06.2026 (обновлено: 07:59 17.06.2026)