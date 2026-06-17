https://crimea.ria.ru/20260617/gotovili-ubiystva-voennykh-i-terakty-fsb-zaderzhala-trekh-posobnikov-kieva-1156924120.html

Готовили убийства военных и теракты: ФСБ задержала трех пособников Киева

Готовили убийства военных и теракты: ФСБ задержала трех пособников Киева - РИА Новости Крым, 17.06.2026

Готовили убийства военных и теракты: ФСБ задержала трех пособников Киева

Трое россиян задержаны в Краснодарском крае, Адыгее и Тюменской области по подозрению в подготовке терактов против военных и волонтеров, объектов энергетики и... РИА Новости Крым, 17.06.2026

2026-06-17T07:53

2026-06-17T07:53

2026-06-17T07:59

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

тюменская область

республика адыгея

краснодарский край

кубань

антитеррор

терроризм

сбу (служба безопасности украины)

безопасность

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901595_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4c70dac0f1f13f740927d0c8fd28f901.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Трое россиян задержаны в Краснодарском крае, Адыгее и Тюменской области по подозрению в подготовке терактов против военных и волонтеров, объектов энергетики и транспорта. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.Противоправная деятельность фигурантов была своевременно выявлена и пресечена сотрудниками ФСБ России.Возбуждены уголовные дела о приготовлении к теракту и незаконном хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей о госизмене, говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

тюменская область

республика адыгея

краснодарский край

кубань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), тюменская область, республика адыгея, краснодарский край, кубань, антитеррор, терроризм, сбу (служба безопасности украины), безопасность, общество, новости