https://crimea.ria.ru/20260617/gde-segodnya-kupit-benzin-i-dizelnoe-toplivo-v-sevastopole-1156925306.html

Где сегодня купить бензин и дизельное топливо в Севастополе

Где сегодня купить бензин и дизельное топливо в Севастополе - РИА Новости Крым, 17.06.2026

Где сегодня купить бензин и дизельное топливо в Севастополе

Бензин в Севастополе в среду можно купить на 11 заправках. Топливо есть как в свободной продаже, так и по QR-кодам, информирует губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 17.06.2026

2026-06-17T09:34

2026-06-17T09:34

2026-06-17T09:34

севастополь

михаил развожаев

бензин

топливо

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дефицит топлива в крыму

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Бензин в Севастополе в среду можно купить на 11 заправках. Топливо есть как в свободной продаже, так и по QR-кодам, информирует губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, с 10:00 на 9 заправках "АТАН" будет в свободной продаже бензин марок АИ-92, АИ-95 Ultra, ДТ Ultra и АИ-100:Продажа топлива на сети АЗС "ТЭС" в среду производится по QR-кодам. В свободной продаже бензин есть на заправках этой сети по двум адресам:Также на всех АЗС "ТЭС" сегодня в свободной продаже есть дизельное топливо "New Power". Ограничение в 20 литров на одну машину и запрет на заправку в канистрах продолжает действовать.В Крыму с 31 мая отпуск бензина производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 литров. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бензин и дизель в Саках – где искать в средуГде купить топливо в Судаке 17 июняДефицит бензина в Крыму – заявление Минэнерго России

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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