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Где сегодня купить бензин и дизельное топливо в Севастополе - РИА Новости Крым, 17.06.2026
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Где сегодня купить бензин и дизельное топливо в Севастополе
Где сегодня купить бензин и дизельное топливо в Севастополе - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Где сегодня купить бензин и дизельное топливо в Севастополе
Бензин в Севастополе в среду можно купить на 11 заправках. Топливо есть как в свободной продаже, так и по QR-кодам, информирует губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T09:34
2026-06-17T09:34
севастополь
михаил развожаев
бензин
топливо
топливо в крыму
дефицит топлива в крыму
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Бензин в Севастополе в среду можно купить на 11 заправках. Топливо есть как в свободной продаже, так и по QR-кодам, информирует губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, с 10:00 на 9 заправках "АТАН" будет в свободной продаже бензин марок АИ-92, АИ-95 Ultra, ДТ Ultra и АИ-100:Продажа топлива на сети АЗС "ТЭС" в среду производится по QR-кодам. В свободной продаже бензин есть на заправках этой сети по двум адресам:Также на всех АЗС "ТЭС" сегодня в свободной продаже есть дизельное топливо "New Power". Ограничение в 20 литров на одну машину и запрет на заправку в канистрах продолжает действовать.В Крыму с 31 мая отпуск бензина производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 литров. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бензин и дизель в Саках – где искать в средуГде купить топливо в Судаке 17 июняДефицит бензина в Крыму – заявление Минэнерго России
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севастополь, михаил развожаев, бензин, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, новости севастополя, азс
Где сегодня купить бензин и дизельное топливо в Севастополе

Бензин в Севастополе в среду можно свободно купить на 11 заправках – адреса

09:34 17.06.2026
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции
Топливные пистолеты на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Бензин в Севастополе в среду можно купить на 11 заправках. Топливо есть как в свободной продаже, так и по QR-кодам, информирует губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, с 10:00 на 9 заправках "АТАН" будет в свободной продаже бензин марок АИ-92, АИ-95 Ultra, ДТ Ultra и АИ-100:
  • АЗС 60 Качинское шоссе, 2 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
  • АЗС 66 Камышовое шоссе, 12Б (АИ-95 Ultra)
  • АЗС 68 ул.Горпищенко, 155 (АИ-92)
  • АЗС 82 Камышовое шоссе, 7в (АИ-92, ДТ Ultra, АИ-100)
  • АЗС 84 Столетовский пр., 5 (АИ-92, АИ-95 Ultra)
  • АЗС 89, Проспект Победы, 1 (ДТ Ultra)
  • АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-92, АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
  • АЗС 166 Камышовое шоссе, 32 (АИ-92)
  • АЗС 167 Балаклава, ул. Новикова, 51б (АИ-92)
Продажа топлива на сети АЗС "ТЭС" в среду производится по QR-кодам. В свободной продаже бензин есть на заправках этой сети по двум адресам:
  • Верхнесадовский муниципальный округ, А-291, 259-й километр, 1
  • Верхнесадовский муниципальный округ, А-291, 259-й километр, 3
Также на всех АЗС "ТЭС" сегодня в свободной продаже есть дизельное топливо "New Power". Ограничение в 20 литров на одну машину и запрет на заправку в канистрах продолжает действовать.
В Крыму с 31 мая отпуск бензина производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 литров. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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