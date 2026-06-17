https://crimea.ria.ru/20260617/gde-kupit-toplivo-v-sudake-17-iyunya-1156924290.html

Где купить топливо в Судаке 17 июня

Где купить топливо в Судаке 17 июня - РИА Новости Крым, 17.06.2026

Где купить топливо в Судаке 17 июня

Топливо в свободной продаже в Судаке в среду, 17 июня, можно купить на трех автозаправочных станциях. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава... РИА Новости Крым, 17.06.2026

2026-06-17T08:16

2026-06-17T08:16

2026-06-17T08:16

крым

судак

бензин

топливо

топливо в крыму

дефицит топлива в крыму

кирилл чебышев

азс

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Топливо в свободной продаже в Судаке в среду, 17 июня, можно купить на трех автозаправочных станциях. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Кирилл Чебышев.По данным мэра, к свободной продаже топливо будет доступно с 10 часов утра по адресам:"К заправке доступны до 20 литров топлива исключительно в бак транспортного средства", – напомнил Чебышев.В Крыму с 31 мая отпуск бензина производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 литров. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Актуальные адреса АЗС, на которых топливо имеется в наличии, опубликованы на сайте Министерства топлива и энергетики РК. Данные о планируемом наличии топлива на АЗС на последующие сутки размещаются ежедневно до 21:00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Севастополе смогут отказаться от системы топливных QR-кодовДефицит бензина в Крыму – заявление Минэнерго РоссииКрым преодолеет проблему с поставками бензина

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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