https://crimea.ria.ru/20260617/frantsuzskiy-russkiy-khudozhnik-frants-rubo--infografika-k-yubileyu-1156909560.html

Французский русский художник Франц Рубо – инфографика к юбилею

Французский русский художник Франц Рубо – инфографика к юбилею - РИА Новости Крым, 17.06.2026

Французский русский художник Франц Рубо – инфографика к юбилею

Русский живописец-баталист французского происхождения Франц Алексеевич Рубо родился в Одессе 5 июня (по старому стилю) 1856 года. Склонность к рисованию... РИА Новости Крым, 17.06.2026

2026-06-17T06:56

2026-06-17T06:56

2026-06-17T06:56

инфографика

оборона севастополя (1941-1942 гг.)

история

рубо

память

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Русский живописец-баталист французского происхождения Франц Алексеевич Рубо родился в Одессе 5 июня (по старому стилю) 1856 года. Склонность к рисованию родители заметили у мальчика с детства и отдали его учиться в Одесскую рисовальную школу Общества изящных искусств. Юношей Рубо продолжил художественное образование в мюнхенской Королевской Академии художеств, куда семья переехала после смерти отца будущего художника. Там он специализировался в батальной живописи, обратившись к искусству широкоохватных панорам. Правда, всего через год по неизвестной причине он отчислен.Из-за тяжелого материального положения Франц возвращается в Одессу, где преподает рисование.Рубо в 1882 году принял участие в 6-й выставке Общества выставок художественных произведений в Санкт-Петербурге. Там он представляет публике свою картину "Атака запорожцев в степи". Художник замечен. На средства, выделенные лично Императором Александром III, Франц Рубо в течение нескольких лет совершает поездки по Украине, Кавказу, Турции и Средней Азии, набирая материал для своих живописных работ.Первыми работами на заказ у Рубо стали 19 картин о кавказских войнах, которые он изготовил для военно-исторического музея в Тифлисе "Храм Славы". Также он работал над панорамой "Штурм аула Ахульго", посвященную взятию русскими войсками резиденции имама Шамиля, за которую в Баварской академии художеств художник получил звание профессора. Впервые эта панорама была показана на художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде в специально выстроенном для нее павильоне. Панорама также выставлена в Тифлисе. К сожалению, сейчас от нее сохранились только три фрагмента, которые находятся в Дагестанском национальном музее искусств в Махачкале. Там же хранится еще одна панорама мастера "Штурм аула Салты".В 1898 году Рубо вместе с Васнецовым, Самокишем, Репиным, Суриковым, Серовым и другим "звездами" кисти работает над иллюстрациями к богато изданному четырехтомнику "Великокняжеская, Царская и Императорская охота на Руси".В 1901 году художник получает от Комитета по увековечению памяти о героической обороне Севастополя заказ на создание большой военной панорамы. Рубо много работает над картиной. Он едет в Крым, чтобы лично увидеть места, связанные с обороной, изучает местность и документы Крымской войны, проникается духом Севастополя. И в итоге решает изобразить бой на Малаховом кургане ранним утром 6 июня 1855 года. Правда, работа была трудной – художник много спорит с Комитетом, постоянно вносит новые правки в полотно. Рубо считает условия, в которых он работает по этому заказу Государя императора "ужасно неблагоприятными".Холст для панорамы размером 14 м на 115 м был выткан в Бельгии. Там же при помощи немецких художников Рубо изготавливает картину. Затем полотно перевозят в Севастополь в специально для нее построенное здание. В июне 1942 полотно чуть не сгорело при бомбежке фашистов и было срочно эвакуировано из города-героя. В 1954 году в отреставрированном здании панорамы был снова открыт доступ к грандиозной картине. Масштабная реконструкция здания панорамы и реставрация полотна Франца Рубо проводилась с октября 2022 года и была практически завершена, готовилась к открытию, когда 10 июня 2026 года здание панорамы с отреставрированным полотном было повреждено ударом украинского дрона.Рубо становится знаменитым, он покупает домик под Мюнхеном – в местах, которые очаровали его с юности.Через 10 лет к столетию Отечественной войны 1812 года по заказу императора Николая II Рубо пишет панораму "Бородинская битва". Эскизы он делает в том числе и на Бородинском поле. Картина очень пострадала в годы революции. В 1939 году "Бородинская битва" была открыта полностью, тогда же специалисты сделали вывод, что реставрировать ее не представляется возможным, но после Великой Отечественной реставраторы все же взялись за работу, которая закончилась к 1951 году. К 150-летию Бородинской битвы в новом здании музея-панорамы в Москве было размещена эта работа мастера.Также среди известных работ Рубо – полотно "Атака Новочеркасского полка в бою на реке Шахе", "Бородинский бой".Франц Рубо – не только художник, но и преподаватель. С 1903 года он – профессор-руководитель батальной мастерской Высшего художественного училища при Академии художеств. Он воспитал целую плеяду баталистов, среди которых можно выделить Митрофана Грекова.Практически сразу после создания "Бородинской битвы" Рубо уезжает в свой дом в Мюнхен, где жила его семья, где в апреле 1912 года погибла и похоронена его дочь Анна.С началом Первой мировой войны звезда Рубо клонится к закату – заказов в Германии у него нет, он живет в забвении и бедности. При этом и в Германии Рубо считает себя русским художником.Русский баталист умер 13 марта 1928 года в Мюнхене и похоронен рядом с трагически погибшей дочерью.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Музы, вдохновленные Крымской войнойВеликая битва Франца РубоПанораму "Оборона Севастополя" восстановят по цифровому двойнику

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оборона севастополя (1941-1942 гг.), история, рубо, память, инфографика