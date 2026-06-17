https://crimea.ria.ru/20260617/festival-tavridaart-vpervye-proydet-ne-v-krymu-1156937640.html

Фестиваль "Таврида.АРТ" впервые пройдет не в Крыму

Фестиваль "Таврида.АРТ" впервые пройдет не в Крыму - РИА Новости Крым, 17.06.2026

Фестиваль "Таврида.АРТ" впервые пройдет не в Крыму

В этом году Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" впервые пройдет не в Крыму. Событие станет частью Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Об... РИА Новости Крым, 17.06.2026

2026-06-17T14:23

2026-06-17T14:23

2026-06-17T14:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В этом году Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" впервые пройдет не в Крыму. Событие станет частью Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе арт-кластера "Таврида".Фестиваль "Таврида.АРТ" традиционно проходил летом в Крыму. Он объединяет молодых деятелей культуры, искусства и творческих индустрий на одной из самых масштабных площадок страны."Команда арт-кластера получила приглашение стать оператором всей культурной программы Международного фестиваля молодежи и привезти в Екатеринбург свой флагманский проект — Фестиваль молодого искусства", - уточнили в пресс-службе.В Екатеринбург из Крыма привезут мероприятия, полюбившиеся гостям арт-кластера: музыкальные шоу и гастрономический фестиваль, выступления современных фолк-коллективов и уличных театров, книжную ярмарку и выставку изобразительного искусства, цирк-шапито и молл "Арт.Молодость". Карнавальное шествие "Таврида.АРТ" в рамках МФМ выйдет на новый уровень и станет шествием молодежи мира, добавили организаторы.В пресс-службе уточнили, что для жителей и гостей Крыма арт-кластер "Таврида" продолжает работать: идет регистрация на летние школы и программы Академии "Меганом", проводятся экскурсии по Городу молодых творцов и реализуются другие туристические проекты.Ранее сообщалось, что новая арт-резиденция "Таврида.АРТ", открывшаяся в Херсонской области, станет не просто творческим поселком, а местом объединения молодых людей Донбасса и Новороссии со всей Россией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Соединяя сердца": влюбленные из Крыма поженятся на фестивале в МосквеВ Крыму снимут новый фильм про человека-амфибиюВ Крыму пора менять подходы к организации музейного пространства – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арт-кластер "таврида", таврида.арт, форум "таврида.арт", крым, общество, новости крыма, екатеринбург, свердловская область