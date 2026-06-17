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Фестиваль "Таврида.АРТ" впервые пройдет не в Крыму
Фестиваль "Таврида.АРТ" впервые пройдет не в Крыму - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Фестиваль "Таврида.АРТ" впервые пройдет не в Крыму
В этом году Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" впервые пройдет не в Крыму. Событие станет частью Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Об... РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T14:23
2026-06-17T14:23
2026-06-17T14:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В этом году Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" впервые пройдет не в Крыму. Событие станет частью Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе арт-кластера "Таврида".Фестиваль "Таврида.АРТ" традиционно проходил летом в Крыму. Он объединяет молодых деятелей культуры, искусства и творческих индустрий на одной из самых масштабных площадок страны."Команда арт-кластера получила приглашение стать оператором всей культурной программы Международного фестиваля молодежи и привезти в Екатеринбург свой флагманский проект — Фестиваль молодого искусства", - уточнили в пресс-службе.В Екатеринбург из Крыма привезут мероприятия, полюбившиеся гостям арт-кластера: музыкальные шоу и гастрономический фестиваль, выступления современных фолк-коллективов и уличных театров, книжную ярмарку и выставку изобразительного искусства, цирк-шапито и молл "Арт.Молодость". Карнавальное шествие "Таврида.АРТ" в рамках МФМ выйдет на новый уровень и станет шествием молодежи мира, добавили организаторы.В пресс-службе уточнили, что для жителей и гостей Крыма арт-кластер "Таврида" продолжает работать: идет регистрация на летние школы и программы Академии "Меганом", проводятся экскурсии по Городу молодых творцов и реализуются другие туристические проекты.Ранее сообщалось, что новая арт-резиденция "Таврида.АРТ", открывшаяся в Херсонской области, станет не просто творческим поселком, а местом объединения молодых людей Донбасса и Новороссии со всей Россией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Соединяя сердца": влюбленные из Крыма поженятся на фестивале в МосквеВ Крыму снимут новый фильм про человека-амфибиюВ Крыму пора менять подходы к организации музейного пространства – мнение
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арт-кластер "таврида", таврида.арт, форум "таврида.арт", крым, общество, новости крыма, екатеринбург, свердловская область
Фестиваль "Таврида.АРТ" впервые пройдет не в Крыму
Фестиваль Таврида.АРТ впервые пройдет на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В этом году Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" впервые пройдет не в Крыму. Событие станет частью Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе арт-кластера "Таврида".
"В 2026 году Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" (проект Росмолодежи) станет частью Международного фестиваля молодежи (МФМ) и покажет гостям со всего мира самые яркие форматы главного арт-фестиваля страны. Событие пройдет с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге и объединит 10 тысяч участников из 190 стран", - рассказали в пресс-службе.
Фестиваль "Таврида.АРТ" традиционно проходил летом в Крыму. Он объединяет молодых деятелей культуры, искусства и творческих индустрий на одной из самых масштабных площадок страны.
"Команда арт-кластера получила приглашение стать оператором всей культурной программы Международного фестиваля молодежи и привезти в Екатеринбург свой флагманский проект — Фестиваль молодого искусства", - уточнили в пресс-службе.
В Екатеринбург из Крыма привезут мероприятия, полюбившиеся гостям арт-кластера: музыкальные шоу и гастрономический фестиваль, выступления современных фолк-коллективов и уличных театров, книжную ярмарку и выставку изобразительного искусства, цирк-шапито и молл "Арт.Молодость". Карнавальное шествие "Таврида.АРТ" в рамках МФМ выйдет на новый уровень и станет шествием молодежи мира, добавили организаторы.
В пресс-службе уточнили, что для жителей и гостей Крыма арт-кластер "Таврида" продолжает работать: идет регистрация на летние школы и программы Академии "Меганом", проводятся экскурсии по Городу молодых творцов и реализуются другие туристические проекты.
Ранее сообщалось, что новая арт-резиденция "Таврида.АРТ"
, открывшаяся в Херсонской области, станет не просто творческим поселком, а местом объединения молодых людей Донбасса и Новороссии со всей Россией.
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