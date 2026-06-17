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Есть только одна действенная формула мира между США и Ираном – эксперт

Есть только одна действенная формула мира между США и Ираном – эксперт - РИА Новости Крым, 17.06.2026

Есть только одна действенная формула мира между США и Ираном – эксперт

Существует только одна работающая формула для установления мира между США и Ираном, но пока ею не воспользовались. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 17.06.2026

2026-06-17T06:03

2026-06-17T06:03

2026-06-17T06:03

иран

сша

обострение между ираном и сша

политика

внешняя политика

мнения

олег шевченко

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США разводят свою внешнюю политику от внешней политики Израиля – мнение США разводят свою внешнюю политику от внешней политики Израиля – мнение audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Существует только одна работающая формула для установления мира между США и Ираном, но пока ею не воспользовались. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, заведующий кафедрой философии философского факультета КФУ Олег Шевченко.Тегеран в ходе переговоров заявил жестко и однозначно: сначала США размораживают суверенные иранские деньги – десятки миллиардов, которые были, по сути, украдены Вашингтоном, перечисляют их через Катар на иранские программы, и только после этого Иран разблокируется и сделает что-то еще в рамках договоренностей, добавил эксперт.Вариантов развития событий может быть только два, иного не дано, подчеркнул он. И хотя со стороны США уже идут разговоры о том, что деньги готовы перевести в Катар и даже что-то уже переводят, одновременно американские переговорщики продолжают заявлять о том, что сначала Иран что-то должен сделать, и это показатель готовности к преобразованиям, отмечает Шевченко."То есть самая главная борьба: США конкретно вложится в Иран до начала переговоров или ограничится обещаниями", – заметил он.При этом, по мнению эксперта, "серьезным звонком" является то, что президент США Дональд Трамп стал позволять себе разговаривать с руководством Израиля и отзываться о нем в публичном поле, используя буквально обсценную лексику.Происходящее значит, что "впервые за много-много десятилетий США разводят свою внешнюю политику от внешней политики Израиля", говорит эксперт.А значит, если США примут в отношении Ирана окончательное решение идти к миру, на какие бы провокации Израиль ни решался, Вашингтон их проигнорирует, считает Шевченко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин созвонился с Трампом – разговор длился почти час80 лет Трампу – самые яркие события в жизни президента США"Искусство вставать на колени": к чему приведет сделка Трампа с Ираном

https://crimea.ria.ru/20260613/tramp-anonsiroval-podpisanie-soglasheniya-mezhdu-ssha-i-iranom-1156831894.html

иран

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иран, сша, обострение между ираном и сша, политика, внешняя политика, мнения, олег шевченко