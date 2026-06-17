https://crimea.ria.ru/20260617/est-tolko-odna-deystvennaya-formula-mira-mezhdu-ssha-i-iranom--ekspert-1156905309.html
Есть только одна действенная формула мира между США и Ираном – эксперт
Есть только одна действенная формула мира между США и Ираном – эксперт - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Есть только одна действенная формула мира между США и Ираном – эксперт
Существует только одна работающая формула для установления мира между США и Ираном, но пока ею не воспользовались. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T06:03
2026-06-17T06:03
2026-06-17T06:03
иран
сша
обострение между ираном и сша
политика
внешняя политика
мнения
олег шевченко
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США разводят свою внешнюю политику от внешней политики Израиля – мнение
США разводят свою внешнюю политику от внешней политики Израиля – мнение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Существует только одна работающая формула для установления мира между США и Ираном, но пока ею не воспользовались. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, заведующий кафедрой философии философского факультета КФУ Олег Шевченко.Тегеран в ходе переговоров заявил жестко и однозначно: сначала США размораживают суверенные иранские деньги – десятки миллиардов, которые были, по сути, украдены Вашингтоном, перечисляют их через Катар на иранские программы, и только после этого Иран разблокируется и сделает что-то еще в рамках договоренностей, добавил эксперт.Вариантов развития событий может быть только два, иного не дано, подчеркнул он. И хотя со стороны США уже идут разговоры о том, что деньги готовы перевести в Катар и даже что-то уже переводят, одновременно американские переговорщики продолжают заявлять о том, что сначала Иран что-то должен сделать, и это показатель готовности к преобразованиям, отмечает Шевченко."То есть самая главная борьба: США конкретно вложится в Иран до начала переговоров или ограничится обещаниями", – заметил он.При этом, по мнению эксперта, "серьезным звонком" является то, что президент США Дональд Трамп стал позволять себе разговаривать с руководством Израиля и отзываться о нем в публичном поле, используя буквально обсценную лексику.Происходящее значит, что "впервые за много-много десятилетий США разводят свою внешнюю политику от внешней политики Израиля", говорит эксперт.А значит, если США примут в отношении Ирана окончательное решение идти к миру, на какие бы провокации Израиль ни решался, Вашингтон их проигнорирует, считает Шевченко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин созвонился с Трампом – разговор длился почти час80 лет Трампу – самые яркие события в жизни президента США"Искусство вставать на колени": к чему приведет сделка Трампа с Ираном
https://crimea.ria.ru/20260613/tramp-anonsiroval-podpisanie-soglasheniya-mezhdu-ssha-i-iranom-1156831894.html
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иран, сша, обострение между ираном и сша, политика, внешняя политика, мнения, олег шевченко
Есть только одна действенная формула мира между США и Ираном – эксперт
Эксперт назвал формулу мира между США и Ираном
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым.
Существует только одна работающая формула для установления мира между США и Ираном, но пока ею не воспользовались. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, заведующий кафедрой философии философского факультета КФУ Олег Шевченко.
"Все дело в том, что Соединенные Штаты Америки всегда давали обещания, а от противника требовали, чтобы он выполнял реальные действия. То есть вы что-то сделайте реально: разоружитесь, снимите блокаду, откройте порты, – а мы вам обещаем, что после этого сделаем то-то и то-то. И вот сейчас Иран классически и очень красиво сломал эту многовековую игру Вашингтона", – сказал Шевченко.
Тегеран в ходе переговоров заявил жестко и однозначно: сначала США размораживают суверенные иранские деньги – десятки миллиардов, которые были, по сути, украдены Вашингтоном, перечисляют их через Катар на иранские программы, и только после этого Иран разблокируется и сделает что-то еще в рамках договоренностей, добавил эксперт.
"И вот здесь момент истины: пойдет на это Америка или не пойдет? Если 12 миллиардов будут разблокированы, переданы в Катар и начнется осваивание этих денег Тегераном через посредников, то да, мир изменился и соглашение близко к реальному. Если Соединенные Штаты Америки не сделают реального шага, а останутся в рамках обещательной дипломатии, то никакого мира и быть не может", – делает вывод эксперт.
Вариантов развития событий может быть только два, иного не дано, подчеркнул он. И хотя со стороны США уже идут разговоры о том, что деньги готовы перевести в Катар и даже что-то уже переводят, одновременно американские переговорщики продолжают заявлять о том, что сначала Иран что-то должен сделать, и это показатель готовности к преобразованиям, отмечает Шевченко.
"То есть самая главная борьба: США конкретно вложится в Иран до начала переговоров или ограничится обещаниями", – заметил он.
При этом, по мнению эксперта, "серьезным звонком" является то, что президент США Дональд Трамп стал позволять себе разговаривать с руководством Израиля и отзываться о нем в публичном поле, используя буквально обсценную лексику.
Происходящее значит, что "впервые за много-много десятилетий США разводят свою внешнюю политику от внешней политики Израиля", говорит эксперт.
А значит, если США примут в отношении Ирана окончательное решение идти к миру, на какие бы провокации Израиль ни решался, Вашингтон их проигнорирует, считает Шевченко.
"А Израиль останется один на один со своим противником Ираном и с прокси Ирана в различных странах, сопредельных стране Израиль. И вот этот разрыв очень-очень важен. И вот сейчас смотрим – триггер: 12 миллиардов перечислят или нет? Мир изменился или остался пока в прежней философской парадигме? Очень интересно", – заключил он.
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