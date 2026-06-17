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Для ВМФ России заложили атомный подводный ракетный крейсер "Мурманск" - РИА Новости Крым, 17.06.2026
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Для ВМФ России заложили атомный подводный ракетный крейсер "Мурманск"
Для ВМФ России заложили атомный подводный ракетный крейсер "Мурманск" - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Для ВМФ России заложили атомный подводный ракетный крейсер "Мурманск"
В России началось строительство девятого ракетоносца серии многоцелевых атомных подводных лодок модернизированного проекта "Ясень-М". В Минобороны сообщили о... РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T19:30
2026-06-17T19:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. В России началось строительство девятого ракетоносца серии многоцелевых атомных подводных лодок модернизированного проекта "Ясень-М". В Минобороны сообщили о закладке ракетного крейсера "Мурманск".Закладную доску на секции нового ракетного крейсера "Мурманск" установили главнокомандующий ВМФ России адмирал флота Александр Моисеев, гендиректор производственного объединения "Севмаш" Михаил Будниченко и гендиректор ОСК Андрей Пучков, уточнили в пресс-службе оборонного ведомства.Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия будет оснащать Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) новыми ракетными комплексами как стационарного, так и мобильного базирования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений – ПутинПутин: ядерная триада – это гарант суверенитета Союзного государстваГотовы для нанесения удара: что значат ядерные учения России и Белоруссии
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министерство обороны рф, россия, новости, армия и флот, военно-морской флот рф
Для ВМФ России заложили атомный подводный ракетный крейсер "Мурманск"

Атомный подводный ракетный крейсер "Мурманск" заложили для ВМФ России

19:30 17.06.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. В России началось строительство девятого ракетоносца серии многоцелевых атомных подводных лодок модернизированного проекта "Ясень-М". В Минобороны сообщили о закладке ракетного крейсера "Мурманск".
"Для Военно-Морского Флота России торжественно заложен атомный подводный ракетный крейсер "Мурманск". Таким образом дан старт строительству девятого ракетоносца серии многоцелевых атомных подводных лодок модернизированного проекта "Ясень-М", - говорится в сообщении.
Закладную доску на секции нового ракетного крейсера "Мурманск" установили главнокомандующий ВМФ России адмирал флота Александр Моисеев, гендиректор производственного объединения "Севмаш" Михаил Будниченко и гендиректор ОСК Андрей Пучков, уточнили в пресс-службе оборонного ведомства.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия будет оснащать Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) новыми ракетными комплексами как стационарного, так и мобильного базирования.
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