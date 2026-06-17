https://crimea.ria.ru/20260617/dlya-vmf-rossii-zalozhili-atomnyy-podvodnyy-raketnyy-kreyser-murmansk-1156949767.html

Для ВМФ России заложили атомный подводный ракетный крейсер "Мурманск"

Для ВМФ России заложили атомный подводный ракетный крейсер "Мурманск" - РИА Новости Крым, 17.06.2026

Для ВМФ России заложили атомный подводный ракетный крейсер "Мурманск"

В России началось строительство девятого ракетоносца серии многоцелевых атомных подводных лодок модернизированного проекта "Ясень-М". В Минобороны сообщили о... РИА Новости Крым, 17.06.2026

2026-06-17T19:30

2026-06-17T19:30

2026-06-17T19:30

министерство обороны рф

россия

новости

армия и флот

военно-морской флот рф

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/18/1123942360_0:0:3105:1748_1920x0_80_0_0_a6627fbdc6d6c8df8b7b0fbf24483361.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. В России началось строительство девятого ракетоносца серии многоцелевых атомных подводных лодок модернизированного проекта "Ясень-М". В Минобороны сообщили о закладке ракетного крейсера "Мурманск".Закладную доску на секции нового ракетного крейсера "Мурманск" установили главнокомандующий ВМФ России адмирал флота Александр Моисеев, гендиректор производственного объединения "Севмаш" Михаил Будниченко и гендиректор ОСК Андрей Пучков, уточнили в пресс-службе оборонного ведомства.Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия будет оснащать Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) новыми ракетными комплексами как стационарного, так и мобильного базирования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений – ПутинПутин: ядерная триада – это гарант суверенитета Союзного государстваГотовы для нанесения удара: что значат ядерные учения России и Белоруссии

https://crimea.ria.ru/20260617/vlasti-finlyandii-otmenili-zapret-na-vvoz-i-khranenie-yadernogo-oruzhiya-1156949593.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, россия, новости, армия и флот, военно-морской флот рф