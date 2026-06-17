https://crimea.ria.ru/20260617/chastitsy-vechnogo-ognya-iz-sevastopolya-i-kerchi-dostavyat-k-mamaevu-kurganu-1156939440.html

Частицы Вечного огня из Севастополя и Керчи доставят к Мамаеву кургану

Частицы Вечного огня из Севастополя и Керчи доставят к Мамаеву кургану - РИА Новости Крым, 17.06.2026

Частицы Вечного огня из Севастополя и Керчи доставят к Мамаеву кургану

Частицу севастопольского Вечного огня доставят в Волгоград к монументу "Родина-мать зовет!". Об этом сообщили в правительстве Севастополя. РИА Новости Крым, 17.06.2026

2026-06-17T15:01

2026-06-17T15:01

2026-06-17T15:01

вечный огонь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Частицу севастопольского Вечного огня доставят в Волгоград к монументу "Родина-мать зовет!". Об этом сообщили в правительстве Севастополя.В правительстве города-героя добавили, что в ночь с 21 на 22 июня, в День памяти и скорби, от этих частиц зажгут свечи для огненной картины в память о погибших во время Великой Отечественной войны.Ранее сообщалось, что жители Керчи присоединились к патриотической акции "Путь Победы", посвященной 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вылил спиртное на мемориал – житель Джанкоя пойдет под судЧастицу Вечного огня из Москвы доставили в СевастопольЧастицу земли из Севастополя заложили в монумент в Ростове-на-Дону

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2026

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