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Частицы Вечного огня из Севастополя и Керчи доставят к Мамаеву кургану - РИА Новости Крым, 17.06.2026
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Частицы Вечного огня из Севастополя и Керчи доставят к Мамаеву кургану
Частицы Вечного огня из Севастополя и Керчи доставят к Мамаеву кургану - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Частицы Вечного огня из Севастополя и Керчи доставят к Мамаеву кургану
Частицу севастопольского Вечного огня доставят в Волгоград к монументу "Родина-мать зовет!". Об этом сообщили в правительстве Севастополя. РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T15:01
2026-06-17T15:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Частицу севастопольского Вечного огня доставят в Волгоград к монументу "Родина-мать зовет!". Об этом сообщили в правительстве Севастополя.В правительстве города-героя добавили, что в ночь с 21 на 22 июня, в День памяти и скорби, от этих частиц зажгут свечи для огненной картины в память о погибших во время Великой Отечественной войны.Ранее сообщалось, что жители Керчи присоединились к патриотической акции "Путь Победы", посвященной 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вылил спиртное на мемориал – житель Джанкоя пойдет под судЧастицу Вечного огня из Москвы доставили в СевастопольЧастицу земли из Севастополя заложили в монумент в Ростове-на-Дону
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Частицы Вечного огня из Севастополя и Керчи доставят к Мамаеву кургану

В Волгоград к монументу "Родина-мать зовет!" доставят частицы Вечного огня из Крыма

15:01 17.06.2026
 
© Правительство СевастополяЧастицы Вечного огня из Севастополя и Керчи доставят к Мамаеву кургану
Частицы Вечного огня из Севастополя и Керчи доставят к Мамаеву кургану
© Правительство Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Частицу севастопольского Вечного огня доставят в Волгоград к монументу "Родина-мать зовет!". Об этом сообщили в правительстве Севастополя.
"На Сапун-горе у Обелиска Славы прошла церемония взятия частицы Вечного огня. Ее провели "Волонтеры Победы". Огонь из Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Тулы, Керчи, Севастополя и Новороссийска доставят в Волгоград к монументу "Родина-мать зовет!", - говорится в сообщении.
В правительстве города-героя добавили, что в ночь с 21 на 22 июня, в День памяти и скорби, от этих частиц зажгут свечи для огненной картины в память о погибших во время Великой Отечественной войны.
Ранее сообщалось, что жители Керчи присоединились к патриотической акции "Путь Победы", посвященной 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
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