https://crimea.ria.ru/20260617/camolet-cochi--arkhangelsk-podal-avariynyy-signal-nad-chernym-morem-1156954567.html

Cамолет Cочи — Архангельск подал аварийный сигнал над Черным морем

Cамолет Cочи — Архангельск подал аварийный сигнал над Черным морем - РИА Новости Крым, 17.06.2026

Cамолет Cочи — Архангельск подал аварийный сигнал над Черным морем

Cамолет Smartavia рейсом Cочи — Архангельск подал аварийный сигнал над Черным морем. Об этом сообщили в Росавиации. РИА Новости Крым, 17.06.2026

2026-06-17T23:33

2026-06-17T23:33

2026-06-17T23:49

росавиация

сочи

происшествия

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южная транспортная прокуратура

авиасообщение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Cамолет Smartavia рейсом Cочи — Архангельск подал аварийный сигнал над Черным морем. Об этом сообщили в Росавиации.Воздушное судно вернулось в аэропорт вылета, сообщили в авиакомпании РИА Новости. На борту 125 пассажиров.По данным Росавиации, экипаж самолета Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia, выполняющего рейс из Сочи в Архангельск, принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности на борту.Южная транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров."Сегодня воздушное судно, выполнявшее рейс Сочи-Архангельск, было вынуждено совершить посадку в международном аэропорту Сочи по техническим причинам. Сочинская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров указанного рейса. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования", - говорится в сообщении надзорного ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сочи

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росавиация, сочи, происшествия, авиация, новости, южная транспортная прокуратура, авиасообщение