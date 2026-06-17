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Cамолет Cочи — Архангельск подал аварийный сигнал над Черным морем
Cамолет Cочи — Архангельск подал аварийный сигнал над Черным морем - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Cамолет Cочи — Архангельск подал аварийный сигнал над Черным морем
Cамолет Smartavia рейсом Cочи — Архангельск подал аварийный сигнал над Черным морем. Об этом сообщили в Росавиации. РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T23:33
2026-06-17T23:33
2026-06-17T23:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Cамолет Smartavia рейсом Cочи — Архангельск подал аварийный сигнал над Черным морем. Об этом сообщили в Росавиации.Воздушное судно вернулось в аэропорт вылета, сообщили в авиакомпании РИА Новости. На борту 125 пассажиров.По данным Росавиации, экипаж самолета Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia, выполняющего рейс из Сочи в Архангельск, принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности на борту.Южная транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров."Сегодня воздушное судно, выполнявшее рейс Сочи-Архангельск, было вынуждено совершить посадку в международном аэропорту Сочи по техническим причинам. Сочинская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров указанного рейса. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования", - говорится в сообщении надзорного ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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росавиация, сочи, происшествия, авиация, новости, южная транспортная прокуратура, авиасообщение
Cамолет Cочи — Архангельск подал аварийный сигнал над Черным морем
Cамолет Smartavia рейсом Cочи — Архангельск подал аварийный сигнал над Черным морем
23:33 17.06.2026 (обновлено: 23:49 17.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Cамолет Smartavia рейсом Cочи — Архангельск подал аварийный сигнал над Черным морем. Об этом сообщили в Росавиации.
Воздушное судно вернулось в аэропорт вылета, сообщили в авиакомпании РИА Новости. На борту 125 пассажиров.
"Самолет благополучно сел в аэропорту Сочи", - говорится в сообщении Росавиации.
По данным Росавиации, экипаж самолета Boeing 737-800 авиакомпании Smartavia, выполняющего рейс из Сочи в Архангельск, принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности на борту.
Южная транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров.
"Сегодня воздушное судно, выполнявшее рейс Сочи-Архангельск, было вынуждено совершить посадку в международном аэропорту Сочи по техническим причинам. Сочинская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров указанного рейса. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
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