https://crimea.ria.ru/20260617/bolshaya-yalta-chastichno-obestochena-1156934650.html

Большая Ялта частично обесточена

Большая Ялта частично обесточена - РИА Новости Крым, 17.06.2026

Большая Ялта частично обесточена

Два населенных пункта Южном берегу Крыма, а именно Ялта и поселок Ливадия, остались без электроснабжения в результате аварии на сетях. Об этом сообщили на... РИА Новости Крым, 17.06.2026

2026-06-17T13:12

2026-06-17T13:12

2026-06-17T13:12

гуп рк "крымэнерго"

ялта

ливадия

отключение электроэнергии

отключение электроэнергии в крыму

крым

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/102159/08/1021590873_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_265ab35fd5c14fa2b921fd8259e434c4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Два населенных пункта Южном берегу Крыма, а именно Ялта и поселок Ливадия, остались без электроснабжения в результате аварии на сетях. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".Энергетики обещают восстановить электроснабжение в течение трех часов.Также в среду, 17 июня, более 50 населенных пунктов в Красноперекопском и Джанкойском районах Крыма остались без электричества.Ранее министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин сообщал, что в Крыму планируется строительство новых генерирующих мощностей, которые дадут региону дополнительно 500 мегаватт электроэнергии до конца 2029 года.Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил, что ГТЭС "Трудовая" планируется построить в течение полутора лет.В конце ноября Главгосэкспертиза России одобрила расширение Таврической ТЭС. Согласно планам, у одной из крупнейших электростанций Крыма появится третий блок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Авария на севере Крыма – обесточены пять населенных пунктовДва района в Крыму обесточены из-за повреждения высоковольтной линииСимферополь и пригород обесточены из-за повреждения электросетей

ялта

ливадия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гуп рк "крымэнерго", ялта, ливадия, отключение электроэнергии, отключение электроэнергии в крыму, крым, новости крыма