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Большая Ялта частично обесточена - РИА Новости Крым, 17.06.2026
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Большая Ялта частично обесточена
Большая Ялта частично обесточена - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Большая Ялта частично обесточена
Два населенных пункта Южном берегу Крыма, а именно Ялта и поселок Ливадия, остались без электроснабжения в результате аварии на сетях. Об этом сообщили на... РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T13:12
2026-06-17T13:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Два населенных пункта Южном берегу Крыма, а именно Ялта и поселок Ливадия, остались без электроснабжения в результате аварии на сетях. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".Энергетики обещают восстановить электроснабжение в течение трех часов.Также в среду, 17 июня, более 50 населенных пунктов в Красноперекопском и Джанкойском районах Крыма остались без электричества.Ранее министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин сообщал, что в Крыму планируется строительство новых генерирующих мощностей, которые дадут региону дополнительно 500 мегаватт электроэнергии до конца 2029 года.Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил, что ГТЭС "Трудовая" планируется построить в течение полутора лет.В конце ноября Главгосэкспертиза России одобрила расширение Таврической ТЭС. Согласно планам, у одной из крупнейших электростанций Крыма появится третий блок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Авария на севере Крыма – обесточены пять населенных пунктовДва района в Крыму обесточены из-за повреждения высоковольтной линииСимферополь и пригород обесточены из-за повреждения электросетей
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гуп рк "крымэнерго", ялта, ливадия, отключение электроэнергии, отключение электроэнергии в крыму, крым, новости крыма
Большая Ялта частично обесточена

Ялта и Ливадия частично обесточены

13:12 17.06.2026
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкГорода России. Ялта
Города России. Ялта - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Два населенных пункта Южном берегу Крыма, а именно Ялта и поселок Ливадия, остались без электроснабжения в результате аварии на сетях. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".

"Обесточены: городской округ Ялта, населенные пункты частично Ялта, Ливадия", - говорится в сообщении.

Энергетики обещают восстановить электроснабжение в течение трех часов.
Также в среду, 17 июня, более 50 населенных пунктов в Красноперекопском и Джанкойском районах Крыма остались без электричества.
Ранее министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин сообщал, что в Крыму планируется строительство новых генерирующих мощностей, которые дадут региону дополнительно 500 мегаватт электроэнергии до конца 2029 года.
Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил, что ГТЭС "Трудовая" планируется построить в течение полутора лет.
В конце ноября Главгосэкспертиза России одобрила расширение Таврической ТЭС. Согласно планам, у одной из крупнейших электростанций Крыма появится третий блок.
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