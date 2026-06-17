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Более 50 населенных пунктов Крыма остались без света

Более 50 населенных пунктов Крыма остались без света - РИА Новости Крым, 17.06.2026

Более 50 населенных пунктов Крыма остались без света

В среду, 17 июня, более 50 населенных пунктов в Красноперекопском и Джанкойском районах Крыма остались без электричества. Об этом сообщили на предприятии... РИА Новости Крым, 17.06.2026

2026-06-17T09:25

2026-06-17T09:25

2026-06-17T09:25

крым

гуп рк "крымэнерго"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В среду, 17 июня, более 50 населенных пунктов в Красноперекопском и Джанкойском районах Крыма остались без электричества. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".Уточняется, что частично обесточены город Красноперекопск и Красноперекопский районе: с. Братское, с. Полтавское, с. Орловское, с. Шатры, с. Знаменка, с. Новониколаевка, с. Привольное, с. Новопавловка, с. Сватово, с. Воинка, с. Долинка, с. Новопавловка, с. Уткино, с. Источное, с. Магазинка, с. Новоалександровка, с. Богачевка, с. Новоивановка, с. Ишунь, с. Совхозное, с. Новорыбацкое, с. Крепкое, с. Зеленая Нива, с. Пролетарка, с. Танковое, с. Смушкино, с. Красноармейское, с. Надеждино, с. Вишневка.Кроме того, нет света в Джанкойском районе: с. Чайкино, с. Мысовое, с. Яснополянское, с. Володино, с. Рюмшино, с. Солонцовое, с. Мартыновка, с. Завет-Ленинский, с. Соленое Озеро, с. Зеленый Яр, с. Медведевка, с. Тургенево, с. Предмостное, с. Новокрымское, с. Придорожное, с. Островское, с. Ермаково, с. Копани, с. Столбовое, с. Мелководное, с. Пушкино.Ранее сообщалось, что пять населенных пунктов в Красноперекопском районе Крыма утром в среду остаются без света из-за аварии на линии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму построят до 500 мегаватт новой генерации к 2030 годуНовую ГТЭС в Крыму построят за полтора годаТаврическая ТЭС станет самой мощной в Крыму

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