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Более 50 населенных пунктов Крыма остались без света
Более 50 населенных пунктов Крыма остались без света - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Более 50 населенных пунктов Крыма остались без света
В среду, 17 июня, более 50 населенных пунктов в Красноперекопском и Джанкойском районах Крыма остались без электричества. Об этом сообщили на предприятии... РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T09:25
2026-06-17T09:25
2026-06-17T09:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В среду, 17 июня, более 50 населенных пунктов в Красноперекопском и Джанкойском районах Крыма остались без электричества. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".Уточняется, что частично обесточены город Красноперекопск и Красноперекопский районе: с. Братское, с. Полтавское, с. Орловское, с. Шатры, с. Знаменка, с. Новониколаевка, с. Привольное, с. Новопавловка, с. Сватово, с. Воинка, с. Долинка, с. Новопавловка, с. Уткино, с. Источное, с. Магазинка, с. Новоалександровка, с. Богачевка, с. Новоивановка, с. Ишунь, с. Совхозное, с. Новорыбацкое, с. Крепкое, с. Зеленая Нива, с. Пролетарка, с. Танковое, с. Смушкино, с. Красноармейское, с. Надеждино, с. Вишневка.Кроме того, нет света в Джанкойском районе: с. Чайкино, с. Мысовое, с. Яснополянское, с. Володино, с. Рюмшино, с. Солонцовое, с. Мартыновка, с. Завет-Ленинский, с. Соленое Озеро, с. Зеленый Яр, с. Медведевка, с. Тургенево, с. Предмостное, с. Новокрымское, с. Придорожное, с. Островское, с. Ермаково, с. Копани, с. Столбовое, с. Мелководное, с. Пушкино.Ранее сообщалось, что пять населенных пунктов в Красноперекопском районе Крыма утром в среду остаются без света из-за аварии на линии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму построят до 500 мегаватт новой генерации к 2030 годуНовую ГТЭС в Крыму построят за полтора годаТаврическая ТЭС станет самой мощной в Крыму
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Более 50 населенных пунктов Крыма остались без света
В Крыму обесточены более 50 населенных пунктов
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В среду, 17 июня, более 50 населенных пунктов в Красноперекопском и Джанкойском районах Крыма остались без электричества. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".
"По заявке Таврического предприятия магистральных электрических сетей для проведения аварийно-восстановительных работ на транзитных высоковольтных объектах 17 июня с 08:30 до 17:00 будет отсутствовать электроснабжение абонентов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что частично обесточены город Красноперекопск и Красноперекопский районе: с. Братское, с. Полтавское, с. Орловское, с. Шатры, с. Знаменка, с. Новониколаевка, с. Привольное, с. Новопавловка, с. Сватово, с. Воинка, с. Долинка, с. Новопавловка, с. Уткино, с. Источное, с. Магазинка, с. Новоалександровка, с. Богачевка, с. Новоивановка, с. Ишунь, с. Совхозное, с. Новорыбацкое, с. Крепкое, с. Зеленая Нива, с. Пролетарка, с. Танковое, с. Смушкино, с. Красноармейское, с. Надеждино, с. Вишневка.
Кроме того, нет света в Джанкойском районе: с. Чайкино, с. Мысовое, с. Яснополянское, с. Володино, с. Рюмшино, с. Солонцовое, с. Мартыновка, с. Завет-Ленинский, с. Соленое Озеро, с. Зеленый Яр, с. Медведевка, с. Тургенево, с. Предмостное, с. Новокрымское, с. Придорожное, с. Островское, с. Ермаково, с. Копани, с. Столбовое, с. Мелководное, с. Пушкино.
Ранее сообщалось
, что пять населенных пунктов в Красноперекопском районе Крыма утром в среду остаются без света из-за аварии на линии.
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