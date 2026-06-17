https://crimea.ria.ru/20260617/bez-osadkov-pogoda-v-krymu-v-sredu-1156879714.html

Без осадков: погода в Крыму в среду

Без осадков: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 17.06.2026

Без осадков: погода в Крыму в среду

В среду погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 17.06.2026

2026-06-17T00:01

2026-06-17T00:01

2026-06-17T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В среду погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +25…+27.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16, днем +24...+26 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +14 до +18, днем +24...+27 градусов.На западе и юге полуострова, а также в Севастополе ожидается высокая пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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