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Без осадков: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 17.06.2026
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Без осадков: погода в Крыму в среду
Без осадков: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Без осадков: погода в Крыму в среду
В среду погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T00:01
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
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алушта
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судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В среду погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +25…+27.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16, днем +24...+26 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +14 до +18, днем +24...+27 градусов.На западе и юге полуострова, а также в Севастополе ожидается высокая пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260616/yarko-i-polezno-fruktovo-ovoschnoy-sezon-v-krymu-v-razgare-1156897234.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Без осадков: погода в Крыму в среду

В Крыму в среду до +29 градусов и без осадков

00:01 17.06.2026
 
© РИА Новости КрымЛето в Крыму
Лето в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. В среду погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, в горах +9…+11, днем +24…+29 градусов, в горах +17…+22", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +25…+27.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16, днем +24...+26 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +14 до +18, днем +24...+27 градусов.
На западе и юге полуострова, а также в Севастополе ожидается высокая пожарная опасность.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Без осадков: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 17 июня
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