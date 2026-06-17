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Бензин и дизель в Саках – где искать в среду - РИА Новости Крым, 17.06.2026
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Бензин и дизель в Саках – где искать в среду
Бензин и дизель в Саках – где искать в среду - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Бензин и дизель в Саках – где искать в среду
Бензин и дизельное топливо в Саках в среду можно приобрести на трех автозаправочных станциях. Адреса АЗС перечислила в своем канале в МАКС глава администрации... РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T08:44
2026-06-17T08:44
крым
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юлия предыбайло
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дизельное топливо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Бензин и дизельное топливо в Саках в среду можно приобрести на трех автозаправочных станциях. Адреса АЗС перечислила в своем канале в МАКС глава администрации города Юлия Предыбайло.С 10.00 в продаже на АЗС "АТАН"С 17:00 в продаже на АЗС "ТЭС""Напоминаю продажа на более 20 литров, налив в канистры запрещен. На АЗС будут дежурить должностные лица администрации", – написала мэр.В Крыму с 31 мая отпуск бензина производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 литров. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.Актуальные адреса АЗС, на которых топливо имеется в наличии, опубликованы на сайте Министерства топлива и энергетики РК. Данные о планируемом наличии топлива на АЗС на последующие сутки размещаются ежедневно до 21:00.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Севастополе смогут отказаться от системы топливных QR-кодовДефицит бензина в Крыму – заявление Минэнерго РоссииКрым преодолеет проблему с поставками бензина
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Бензин и дизель в Саках – где искать в среду

В Саках в среду в свободной продаже есть бензин Аи-92 и Аи-95 и дизель

08:44 17.06.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Бензин и дизельное топливо в Саках в среду можно приобрести на трех автозаправочных станциях. Адреса АЗС перечислила в своем канале в МАКС глава администрации города Юлия Предыбайло.
С 10.00 в продаже на АЗС "АТАН"
  • по Евпаторийскому шоссе, 79Б – бензин Аи-92, ориентировочно на 150 машин;
  • по Евпаторийское шоссе, 80В – бензин Аи-92 – ориентировочно на 150 машин, Аи-95 "Ультра" – ориентировочно на 200 машин, ДТ ультра – ориентировочно на 200 машин.
С 17:00 в продаже на АЗС "ТЭС"
  • бензин Аи-92 – ориентировочно 100 автомобилей.
"Напоминаю продажа на более 20 литров, налив в канистры запрещен. На АЗС будут дежурить должностные лица администрации", – написала мэр.
В Крыму с 31 мая отпуск бензина производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 литров. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.
Актуальные адреса АЗС, на которых топливо имеется в наличии, опубликованы на сайте Министерства топлива и энергетики РК. Данные о планируемом наличии топлива на АЗС на последующие сутки размещаются ежедневно до 21:00.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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