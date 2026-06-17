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Авария на севере Крыма – обесточены пять населенных пунктов
Авария на севере Крыма – обесточены пять населенных пунктов - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Авария на севере Крыма – обесточены пять населенных пунктов
Пять населенных пунктов в Красноперекопском районе Крыма утром в среду остаются без света из-за аварии на линии. Об этом информирует пресс-служба компании... РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T08:33
2026-06-17T08:33
2026-06-17T08:33
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отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Пять населенных пунктов в Красноперекопском районе Крыма утром в среду остаются без света из-за аварии на линии. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымэнерго".Восстановить энергоснабжение абонентов планируется в течение трех часов, указано в сообщении предприятия.Накануне энергетики Крыма предупреждали о возможных авариях на электросетях из-за ухудшения погоды на полуострове. На предприятии был объявлен режим повышенной готовности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму построят до 500 мегаватт новой генерации к 2030 годуНовую ГТЭС в Крыму построят за полтора годаТаврическая ТЭС станет самой мощной в Крыму
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Авария на севере Крыма – обесточены пять населенных пунктов
Часть Красноперекопского района Крыма утром в среду осталась без света из-за аварии