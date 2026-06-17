https://crimea.ria.ru/20260617/ataka-vsu-na-avtobus-s-detmi-v-bryanskoy-oblasti--podrobnosti-ot-sk-1156935620.html

Атака ВСУ на автобус с детьми в Брянской области – подробности от СК

Атака ВСУ на автобус с детьми в Брянской области – подробности от СК - РИА Новости Крым, 17.06.2026

Атака ВСУ на автобус с детьми в Брянской области – подробности от СК

Следком возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой ВСУ в Брянской области на пассажирский автобус с детьми из Белоруссии. Об этом сообщила официальный... РИА Новости Крым, 17.06.2026

2026-06-17T13:32

2026-06-17T13:32

2026-06-17T14:13

автобус

ск рф (следственный комитет российской федерации)

белоруссия

брянская область

атаки всу

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Следком возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой ВСУ в Брянской области на пассажирский автобус с детьми из Белоруссии. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.В среду в Брянской области ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Как сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук, погибла сопровождающая, ранения получили шесть человек, в том числе четверо детей.По данным следствия, двухэтажный автобус детско-юношеской спортивной школы № 2 города Речицы двигался по трассе А240 в Брянской области. В транспортном средстве, следовавшем по маршруту "Гомель – Геленджик", находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов. Все они направлялись на отдых.Следственный комитет России устанавливает детали совершенного преступления и конкретных лиц, причастных к произошедшему, подчеркнула официальный представитель СК РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От атак ВСУ за неделю погибли 29 человекВ Запорожской области ввели запрет на перевозку групп детей по территории регионаДесять детей ранены от атак ВСУ за неделю

белоруссия

брянская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

автобус, ск рф (следственный комитет российской федерации), белоруссия, брянская область, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, дети