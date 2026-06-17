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Атака на автобус с детьми из Беларуси и эвакуация на Украине – главное

Атака на автобус с детьми из Беларуси и эвакуация на Украине – главное - РИА Новости Крым, 17.06.2026

Атака на автобус с детьми из Беларуси и эвакуация на Украине – главное

ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области. Принудительное обрушение конструкций проводят в здании Панорамы "Оборона... РИА Новости Крым, 17.06.2026

2026-06-17T22:33

2026-06-17T22:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области. Принудительное обрушение конструкций проводят в здании Панорамы "Оборона Севастополя" после удара БПЛА, уцелело несколько фрагментов полотна. Время запрета на использование мототранспорта в Крыму изменили. В Днепропетровской области началась принудительная эвакуация семей с детьми. Трех россиян задержали в Краснодарском крае, Адыгее и Тюменской области по подозрению в подготовке терактов.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымВСУ атаковали автобус с детской футбольной командойВ Брянской области ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Как сообщает врио губернатора региона Егор Ковальчук, погибла сопровождающая и ранены дети.Он отметил, что дети ехали на отдых в Геленджик. Их автобус был атакован беспилотником самолетного типа."В результате целенаправленного удара погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранены шесть человек, в том числе четверо детей. Все пострадавшие оперативно доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь", – написал Ковальчук в своем канале в МАКС.Следком России возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой на пассажирский автобус с детьми из Белоруссии. Следственный комитет Белоруссии также возбудил уголовное дело.Президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко принять срочные меры для оказания помощи пострадавшим. Посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов заявил о целенаправленном ударе Киева по автобусу с юными футболистами в Брянской области.Панорама в Севастополе после удара дрона ВСУВ здании Панорамы "Оборона Севастополя" проводится принудительное обрушение конструкций после удара БПЛА. Об этом сообщил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин."Происходит принудительное обрушение элементов кровли, контролируемое, чтобы сбросить то, что может упасть сотрудникам на голову. Дальше они по плану должны спуститься на предметный план, на ту часть, которая не упала в результате пожара, но пострадала", - рассказал Смородкин.Он также сообщил, что удалось спасти 12-13 больших фрагментов полотна. Запрет на мототранспорт в Крыму будет с 22 часовГлава Крыма Сергей Аксенов внес изменение в порядок ограничения передвижения мототехники в ночное время. Об этом глава республики сообщил в среду в своем канале в МАКС.Ранее сообщалось, что на территории Республики Крым с 17 июня 2026 года и до особого распоряжения вводится временное ограничение на передвижение мотоциклов, мопедов, питбайков, квадроциклов, мотороллеров и иной мототехники. Ограничение будут действовать с 20:00 до 06:00.Принудительная эвакуация в Днепропетровской областиПринудительная эвакуация семей с детьми началась еще в 23 населенных пунктах Синельниковского района Днепропетровской области. Об этом сообщает глава областной военной администрации Александр Ганжа в своем Telegram-канале.Власти Днепропетровской области ранее объявили обязательную эвакуацию в поселке Чаплино, селах Хуторо-Чаплино, Петриково, Ровное, Клюквенка Синельниковского района. Сегодня список населенных пунктов расширился.ФСБ задержала трех пособников КиеваТрое россиян задержаны в Краснодарском крае, Адыгее и Тюменской области по подозрению в подготовке терактов против военных и волонтеров, объектов энергетики и транспорта. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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