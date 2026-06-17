https://crimea.ria.ru/20260617/armiya-rossii-unichtozhila-ukrainskiy--boevoy-desantnyy-kater-combat-boat--1156935012.html
Армия России уничтожила украинский боевой десантный катер Combat Boat
Армия России уничтожила украинский боевой десантный катер Combat Boat - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Армия России уничтожила украинский боевой десантный катер Combat Boat
Вооруженные силы России уничтожили украинский боевой десантный катер Combat Boat 90 шведского производства. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T13:23
2026-06-17T13:23
2026-06-17T13:27
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
новости сво
украина
удары по украине
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/15/1152576828_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fddb2f383cbb6aadc317227a39a40ae6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили украинский боевой десантный катер Combat Boat 90 шведского производства. Об этом сообщили в Минобороны.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/15/1152576828_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_67e1ac291f15ed81de0646b66eddc356.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , новости сво, украина, удары по украине
Армия России уничтожила украинский боевой десантный катер Combat Boat
Украинский боевой десантный катер Combat Boat уничтожен ударом российских сил
13:23 17.06.2026 (обновлено: 13:27 17.06.2026)