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Армия России уничтожила украинский боевой десантный катер Combat Boat - РИА Новости Крым, 17.06.2026
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Армия России уничтожила украинский боевой десантный катер Combat Boat
Армия России уничтожила украинский боевой десантный катер Combat Boat - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Армия России уничтожила украинский боевой десантный катер Combat Boat
Вооруженные силы России уничтожили украинский боевой десантный катер Combat Boat 90 шведского производства. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T13:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили украинский боевой десантный катер Combat Boat 90 шведского производства. Об этом сообщили в Минобороны.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , новости сво, украина, удары по украине
Армия России уничтожила украинский боевой десантный катер Combat Boat

Украинский боевой десантный катер Combat Boat уничтожен ударом российских сил

13:23 17.06.2026 (обновлено: 13:27 17.06.2026)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВоенный истребитель
Военный истребитель - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили украинский боевой десантный катер Combat Boat 90 шведского производства. Об этом сообщили в Минобороны.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.
"Уничтожен украинский боевой десантный катер Combat Boat 90 шведского производства, нанесено поражение объектам военной промышленности и топливно-энергетического комплекса Украины, используемым ВСУ, складам боеприпасов и горючего, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах.
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Министерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУНовости СВОУкраинаУдары по Украине
 
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