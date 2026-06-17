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Армия России уничтожает боевиков ВСУ в Красном Лимане - РИА Новости Крым, 17.06.2026
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Армия России уничтожает боевиков ВСУ в Красном Лимане
Армия России уничтожает боевиков ВСУ в Красном Лимане - РИА Новости Крым, 17.06.2026
Армия России уничтожает боевиков ВСУ в Красном Лимане
В Красном Лимане Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T12:52
2026-06-17T12:52
армия и флот
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. В Красном Лимане Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Последнюю артерию снабжения ВСУ в городе, а именно переправу через реку Северский Донец в районе села Маяки, бойцы уничтожили прямым попаданием авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции.В ведомстве добавили, что за сутки в населенном пункте Красный Лиман уничтожено до 20 военнослужащих ВСУ, пикап, 155-мм гаубица М777 производства США и шесть наземных роботизированных комплексов.В среду стало известно, что Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Донбассе. Также штурмовики "Южной" группировки выбили ВСУ из 96 зданий в Константиновке.16 июня российские войска освободили населенный пункт Новый Донбасс.15 июня сообщалось, что Киевские режим в связи со стремительным продвижением бойцов группировки войск "Южная" в ускоренном режиме готовится к эвакуации военно-промышленных предприятий из Дружковки и Славянска в Донецкой Народной Республике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Черным морем и 9 регионами России уничтожены 44 дрона за два часаКрымские дроноводы ударом "Молнии" разбили миномет ВСУ на правом берегу ДнепраРоссийские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе
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армия и флот, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр)
Армия России уничтожает боевиков ВСУ в Красном Лимане

ВС РФ уничтожают украинские подразделения в Красном Лимане

12:52 17.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАрмия России
Армия России - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. В Красном Лимане Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели шестью опорными пунктами противника и 61 зданием", - говорится в сообщении.
Последнюю артерию снабжения ВСУ в городе, а именно переправу через реку Северский Донец в районе села Маяки, бойцы уничтожили прямым попаданием авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции.
В ведомстве добавили, что за сутки в населенном пункте Красный Лиман уничтожено до 20 военнослужащих ВСУ, пикап, 155-мм гаубица М777 производства США и шесть наземных роботизированных комплексов.
В среду стало известно, что Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Донбассе. Также штурмовики "Южной" группировки выбили ВСУ из 96 зданий в Константиновке.
16 июня российские войска освободили населенный пункт Новый Донбасс.
15 июня сообщалось, что Киевские режим в связи со стремительным продвижением бойцов группировки войск "Южная" в ускоренном режиме готовится к эвакуации военно-промышленных предприятий из Дружковки и Славянска в Донецкой Народной Республике.
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Армия и флотАтаки ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство обороны РФВооруженные силы РоссииДонецкая Народная Республика (ДНР)
 
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