https://crimea.ria.ru/20260617/armiya-rossii-unichtozhaet-boevikov-vsu-v-krasnom-limane-1156934086.html

Армия России уничтожает боевиков ВСУ в Красном Лимане

Армия России уничтожает боевиков ВСУ в Красном Лимане - РИА Новости Крым, 17.06.2026

Армия России уничтожает боевиков ВСУ в Красном Лимане

В Красном Лимане Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.06.2026

2026-06-17T12:52

2026-06-17T12:52

2026-06-17T12:52

армия и флот

атаки всу

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

донецкая народная республика (днр)

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1a/1152692196_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_18b265a175f25b2d049f22109ffe8e83.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. В Красном Лимане Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Последнюю артерию снабжения ВСУ в городе, а именно переправу через реку Северский Донец в районе села Маяки, бойцы уничтожили прямым попаданием авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции.В ведомстве добавили, что за сутки в населенном пункте Красный Лиман уничтожено до 20 военнослужащих ВСУ, пикап, 155-мм гаубица М777 производства США и шесть наземных роботизированных комплексов.В среду стало известно, что Вооруженные силы России выбили ВСУ из еще одного населенного пункта в Донбассе. Также штурмовики "Южной" группировки выбили ВСУ из 96 зданий в Константиновке.16 июня российские войска освободили населенный пункт Новый Донбасс.15 июня сообщалось, что Киевские режим в связи со стремительным продвижением бойцов группировки войск "Южная" в ускоренном режиме готовится к эвакуации военно-промышленных предприятий из Дружковки и Славянска в Донецкой Народной Республике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Черным морем и 9 регионами России уничтожены 44 дрона за два часаКрымские дроноводы ударом "Молнии" разбили миномет ВСУ на правом берегу ДнепраРоссийские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армия и флот, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр)