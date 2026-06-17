https://crimea.ria.ru/20260617/Velikaya-bitva-Frantsa-Rubo-1119688939.html

Великая битва Франца Рубо - о создании Панорамы в Севастополе

Великая битва Франца Рубо - о создании Панорамы в Севастополе - РИА Новости Крым, 17.06.2026

Великая битва Франца Рубо - о создании Панорамы в Севастополе

РИА Новости Крым, 17.06.2026

2026-06-17T15:23

2026-06-17T15:23

2026-06-17T15:23

культура

новости

крым в истории: секреты, факты, фото

эксклюзивы риа новости крым

панорама

удар всу по панораме "оборона севастополя"

севастополь

новости севастополя

крым в великой отечественной войне

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110343/45/1103434519_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_5c9a6997de76a74701cb0d875cf3fadb.jpg

Наталья ДремоваСолдатам и матросам не дозволено обсуждать приказы. Сказали, что они переходят в распоряжение господина художника, - так тому и быть. Однако необычная "служба" рядовых Севастопольского гарнизона тоже оказалась нелегкой. Приходилось то подолгу стоять в заданной художником позе, то изображать зарядку пушки, рукопашный бой и прочие фрагменты баталии.17 июня исполняется 170 лет со дня рождения знаменитого художника Франца Рубо. Француза по происхождению, родившегося в Российской империи, который годами жил и работал в Германии. И, как сам он говорил, русского душой.Одна из самых больших и сложных работ, прославивших Рубо, - панорама, посвященная обороне Севастополя во время Крымской войны, в июне 2026 года атакованная дроном ВСУ. Возникло возгорание кровли, которое ликвидировали спустя 28 часов. Внутренние интерьеры полностью выгорели, как и полотно представленное в экспозиции – копия шедевра Франца Рубо, созданная в 1954 году группой советских художников - 90% полотна уничтожено пожаром. А вот фрагменты оригинального полотна Франца Рубо, пережившие атаку фашистов в 1942 году и эвакуацию морем, не пострадали.О "севастопольском следе" Франца Рубо и истории создания его шедевра мы решили вспомнить в его день рождения.Где правда?Комитет по увековечению памяти о героической обороне Севастополя, выбрав художника, с самого начала не дал ему ни одного шанса отступить в сторону художественного вымысла.К Рубо уже во время первого визита в Севастополь приставили подполковника пограничной службы Иустина Протопопова. Это был знаток истории города, человек крайне педантичный, неуступчивый, придирчивый к мелочам. После того, как была выбрана тема для панорамы - штурм Малахова кургана 6 (18) июня 1855 года - он лично написал многостраничную инструкцию для художника. Подполковник описал всю хронологию битвы, участвовавшие в них полки, обмундирование рядовых и офицеров.Франц Рубо со всем своим опытом батальной живописи изначально старался как можно больше почерпнуть из реальности. Ему для натурности были предоставлены оружие и обмундирование времен крымской войны. Рубо встречался с ветеранами. Много времени проводил, например, с отставным полковником Георгием Балачаном. Тот защищал Севастополь, будучи совсем юным прапорщиком. Еще одним "консультантом" был Алексей Новосильцов, тот когда-то гардемарином участвовал в вылазках с бастионов.Комиссия, выступавшая заказчиком панорамы, названной "Штурм 6 июня 1855 года", изрядно потрепала нервы Рубо. Требовали переделать то одно, то другое. Художник в итоге не выдержал и излил душу, написав шарж на членов комиссии. На фоне панорамы стоит плечистый военный с наградами, похожий на Протопопова. Рядом возмущенный мужчина в длинном сюртуке - Новосильцов. А за спинами критиков - измученный автор панорамы. Картинку подписал так: "Защитники обороны Севастополя".СправкаВ публикациях о Франце Рубо днем его рождения указывается то 15, то 17 июня 1856 года. Художник родился в Одессе в семье французского торговца книгами, перебравшегося в Россию. Франц закончил Одесскую рисовальную школу, затем учился живописи в Германии. Путешествовал по России, написал много картин о войнах на Кавказе. С 1903 года — профессор Петербургской академии художеств, руководитель батальной мастерской. Автор трех панорам: "Штурм аула Ахульго", "Штурм Малахова Кургана", "Бородинская битва" (последние две - по государственному заказу). Уехал в Германию в 1912 году, где его творчество оказалось невостребованным. Умер в 1928 году в Мюнхене.Царю не понравилосьПервыми посетителями севастопольской панорамы стали ветераны Крымской войны. Алексей Новосильцов, один из участников обороны, после вечернего закрытия здания 14 мая 1905 года первым поставил свою подпись в "Книге кассира панорамы Севастопольской обороны".В Петербурге, на Марсовом поле, возвели специальный павильон, где смонтировали полотно и передний план. Павильон посетил император Николай II и… высказал неудовольствие. Художник, терпеливо вносивший поправки, от одной отказался: не изобразил командующего войсками князя Горчакова. Не был он тогда на Малаховом кургане, в центре битвы. Зато на позициях стоял Нахимов, против изображения которого восстала комиссия. Нахимова художник, вопреки требованиям, не убрал, а только замаскировал дымом от разорвавшихся снарядов.И революцию, и Гражданскую войну панорама пережила в Севастополе. Ни у белых, ни у красных не поднялась рука на нее. А вот в 1926 году ученик Рубо, Митрофан Греков, пришел к выводу, что панораму пора реставрировать. Учитель его уже не смог приехать, был слишком болен. Но с работой справились ученики баталиста.Разрушение Панорамы в 1942 годуВ августе и сентябре 1941 года музеи Севастополя "сидели на чемоданах". Часть экспонатов была готова к эвакуации, часть еще не начали готовить в дорогу. О панораме речь не шла. Демонтированное и отправленное в тыл полотно из-за своей ветхости могло получить сильные повреждения. То, что немцы возьмут Крым и Севастополь, казалось невероятным. А за паникерство и распространение антисоветских слухов можно было и несколько лет лагерей получить.Город бомбили, но рядом с Панорамой не было военных и гражданских объектов. Место не представляло интереса для фашистских бомбардировщиков.Но 22 июня 1942 года первые осколки снарядов во время сильного артобстрела попали в Панораму. А через три дня случилось самое страшное.Газета "Маяк коммуны" от 27 июня 1942 г.:"К черному списку злодеяний, совершенных современными каннибалами и мракобесами — германскими фашистами, прибавилось еще одно — разрушение Панорамы первой Севастопольской обороны 1854-1856 гг. Прямыми попаданиями бомб и снарядов они разрушили здание Панорамы, подожгли бессмертное произведение искусства".Первыми пожар заметили курсанты Береговой обороны ЧФ, их наблюдательный пункт находился рядом. Уже через пять минут они были на месте. Вот как вспоминал об этом начальник курсов Александр Ломан: "Большая часть полотна была сорвана взрывом со стены и лежала на полу… В здании к курсантам добавлялись поспешившие добровольцы, узнавшие о пожаре…. Огромная роль принадлежала отряду МПВО и пожарным города. Воды в здании не было. Бойцов обливали водой, подносимой с камбуза".От входа выстроилась цепочка людей, передававшая из рук в руки фрагменты холста. Свернутые куски маскировали в кустах, часть сложили в штольнях, где находились курсы.Оказалось, что вытащить из здания удалось большую часть фрагментов с боевыми эпизодами, две трети картины. И еще несколько этюдов и портретов. На последнем корабле, уходившем из Севастополя, панораму эвакуировали. Миноносец "Ташкент", увозивший полотно Рубо, был перегружен ранеными, детьми, женщинами. Фашистские самолеты сбросили на него больше трехсот бомб. Полученную пробоину моряки залатали прямо в пути, и судно смогло добраться до кавказского берега.Дополнили Кошкой и ПироговымПолотну предстоял долгий путь: из Новороссийска в Новосибирск, потом в Москву. В Севастополь оно вернулось, но место свое уже не заняло.Заведующая Панорамой Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Екатерина Бойко:- 27 мая 1946 г. сотрудники Центральных реставрационных мастерских Третьяковской галереи приняли решение: спасенные фрагменты отреставрировать, чтобы при воссоздании использовать в качестве образца.Новая панорама является творческим воссозданием панорамы Франца Рубо. Руководитель творческого коллектива советских художников Павел Соколов-Скаля считал, что связанный условиями царского заказа, Рубо просто не смог показать многих прославленных героев обороны. С помощью военных консультантов были подобраны исторические материалы и выделены имена тех героев обороны, образы которых остались жить в народной памяти.Так появились эпизоды: "Приезд Н.И. Пирогова на перевязочный пункт Малахова кургана", "Возвращение матроса Кошки на бастион", "Дети у мортиры", "Матрос Трофим Александров", "Атака английской кавалерии на III бастионе". Сильнее выявлены линии затопления кораблей, показаны резервы в составе трех полков у Лазаревских казарм.У восстановленной панорамы было уже свое название: "Оборона Севастополя 1854-1856 гг.".Сейчас 49 оригинальных фрагментов панорамы Рубо хранятся в фондах Музея обороны Севастополя. Им требуется специальный режим температуры и влажности. Фрагменты накатаны на валы и располагаются в специальной конструкции - пирамиде.А в начале 2022 года планируется проведение масштабной реконструкции здания Панорамы и реставрация полотна советских художников.Благодарим за помощь в подготовке материала руководителя и сотрудников Панорамы Севастопольского военно-исторического музея-заповедника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Панораму "Оборона Севастополя" восстановят по цифровому двойнику10 фрагментов полотна вынесли при пожаре из здания Панорамы "Оборона Севастополя""Не только страшный урок": в Совфеде оценили удар по панораме Севастополя

https://crimea.ria.ru/20191026/1117523014.html

https://crimea.ria.ru/20211125/Smotrya-smerti-pryamo-v-rylo-skolko-zhizney-spas-velikiy-khirurg-1118975096.html

https://crimea.ria.ru/20260616/bolee-90-polotna-panoramy-oborony-sevastopolya-utracheno-v-rezultate-ataki-vsu-1156911965.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, новости, крым в истории: секреты, факты, фото, панорама, удар всу по панораме "оборона севастополя", севастополь, новости севастополя, крым в великой отечественной войне