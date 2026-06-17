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27 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другим регионами России - РИА Новости Крым, 17.06.2026
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27 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другим регионами России
27 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другим регионами России - РИА Новости Крым, 17.06.2026
27 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другим регионами России
Средства ПВО уничтожили 27 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России с 14.00 мск до 20.00 мск, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T20:51
2026-06-17T21:18
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Средства ПВО уничтожили 27 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России с 14.00 мск до 20.00 мск, сообщило Минобороны РФ.Ранее в среду сообщалось, что в период с 9 утра до 14 часов дня силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку ВСУ на Крым и ряд других регионов России, за пять часов над страной сбили еще 72 вражеских дрона.В ночь на среду российская ПВО перехватила и уничтожила 157 украинских беспилотников над Крымом и другими регионами России, а также над акваторией Черного моря. Утром за два часа над регионами России и акваторией Черного моря сбили еще 44 дрона.В среду утром в Севастополе объявлена воздушная тревога. Военные уже сбили один БПЛА в районе Сапун-горы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Рвутся "Грады" и пылают "Казаки": армия России теснит боевиков КиеваАрмия России уничтожила украинский боевой десантный катер Combat BoatКутузовка перешла под контроль России
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атаки всу, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, черное море, крым, пво, новости сво
27 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другим регионами России

27 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другим регионами России

20:51 17.06.2026 (обновлено: 21:18 17.06.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПункт воздушного наблюдения отряда "Русь" в зоне СВО
Пункт воздушного наблюдения отряда Русь в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Средства ПВО уничтожили 27 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России с 14.00 мск до 20.00 мск, сообщило Минобороны РФ.
"Семнадцатого июня с 14.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.
Ранее в среду сообщалось, что в период с 9 утра до 14 часов дня силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку ВСУ на Крым и ряд других регионов России, за пять часов над страной сбили еще 72 вражеских дрона.
В ночь на среду российская ПВО перехватила и уничтожила 157 украинских беспилотников над Крымом и другими регионами России, а также над акваторией Черного моря. Утром за два часа над регионами России и акваторией Черного моря сбили еще 44 дрона.
В среду утром в Севастополе объявлена воздушная тревога. Военные уже сбили один БПЛА в районе Сапун-горы.
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