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27 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другим регионами России
27 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другим регионами России - РИА Новости Крым, 17.06.2026
27 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другим регионами России
Средства ПВО уничтожили 27 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России с 14.00 мск до 20.00 мск, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.06.2026
2026-06-17T20:51
2026-06-17T20:51
2026-06-17T21:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Средства ПВО уничтожили 27 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России с 14.00 мск до 20.00 мск, сообщило Минобороны РФ.Ранее в среду сообщалось, что в период с 9 утра до 14 часов дня силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку ВСУ на Крым и ряд других регионов России, за пять часов над страной сбили еще 72 вражеских дрона.В ночь на среду российская ПВО перехватила и уничтожила 157 украинских беспилотников над Крымом и другими регионами России, а также над акваторией Черного моря. Утром за два часа над регионами России и акваторией Черного моря сбили еще 44 дрона.В среду утром в Севастополе объявлена воздушная тревога. Военные уже сбили один БПЛА в районе Сапун-горы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Рвутся "Грады" и пылают "Казаки": армия России теснит боевиков КиеваАрмия России уничтожила украинский боевой десантный катер Combat BoatКутузовка перешла под контроль России
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27 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другим регионами России
27 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другим регионами России
20:51 17.06.2026 (обновлено: 21:18 17.06.2026)