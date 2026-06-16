https://crimea.ria.ru/20260616/zelenskiy-mozhet-priekhat-v-moskvu---kreml-1156895254.html

Зеленский может приехать в Москву - Кремль

Зеленский может приехать в Москву - Кремль - РИА Новости Крым, 16.06.2026

Зеленский может приехать в Москву - Кремль

Официальных каналов связи между Москвой и Киевом сейчас нет, однако если глава киевского режима Владимир Зеленский настроен серьезно обсуждать мирное... РИА Новости Крым, 16.06.2026

2026-06-16T13:14

2026-06-16T13:14

2026-06-16T13:14

владимир зеленский

владимир путин (политик)

дмитрий песков

кремль

россия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Официальных каналов связи между Москвой и Киевом сейчас нет, однако если глава киевского режима Владимир Зеленский настроен серьезно обсуждать мирное урегулирование, то он может приехать в Москву. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Пресс-секретарь президента подчеркнул, что официальных приглашений от Киева провести встречу Владимира Путина с Зеленским на полях саммита G7 не поступало.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев предлагает закончить конфликт - Зеленский написал открытое письмо ПутинуУдар ВСУ по поезду в Крыму осложняет урегулирование конфликта – Кремль Лавров обсудил с Лукашенко конфликт вокруг Украины

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2026

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владимир зеленский, владимир путин (политик), дмитрий песков, кремль, россия, украина