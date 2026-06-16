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Зеленский может приехать в Москву - Кремль - РИА Новости Крым, 16.06.2026
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Зеленский может приехать в Москву - Кремль
Зеленский может приехать в Москву - Кремль - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Зеленский может приехать в Москву - Кремль
Официальных каналов связи между Москвой и Киевом сейчас нет, однако если глава киевского режима Владимир Зеленский настроен серьезно обсуждать мирное... РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T13:14
2026-06-16T13:14
владимир зеленский
владимир путин (политик)
дмитрий песков
кремль
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Официальных каналов связи между Москвой и Киевом сейчас нет, однако если глава киевского режима Владимир Зеленский настроен серьезно обсуждать мирное урегулирование, то он может приехать в Москву. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Пресс-секретарь президента подчеркнул, что официальных приглашений от Киева провести встречу Владимира Путина с Зеленским на полях саммита G7 не поступало.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев предлагает закончить конфликт - Зеленский написал открытое письмо ПутинуУдар ВСУ по поезду в Крыму осложняет урегулирование конфликта – Кремль Лавров обсудил с Лукашенко конфликт вокруг Украины
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владимир зеленский, владимир путин (политик), дмитрий песков, кремль, россия, украина
Зеленский может приехать в Москву - Кремль

Зеленский всегда может приехать в Москву - Песков

13:14 16.06.2026
 
© AP Photo Petros KaradjiasВладимир Зеленский принимает участие в саммите ЕС в Айя-Напе, Кипр
Владимир Зеленский принимает участие в саммите ЕС в Айя-Напе, Кипр - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© AP Photo Petros Karadjias
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Официальных каналов связи между Москвой и Киевом сейчас нет, однако если глава киевского режима Владимир Зеленский настроен серьезно обсуждать мирное урегулирование, то он может приехать в Москву. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Зеленскому Путиным было все сказано, все предложено и все неоднократно повторено, что если Зеленский готов говорить ответственно и серьезно, киевскому режиму прекрасно известно о чем, то он всегда может приехать в Москву, где его примут", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что официальных приглашений от Киева провести встречу Владимира Путина с Зеленским на полях саммита G7 не поступало.
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