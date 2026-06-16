https://crimea.ria.ru/20260616/zelenskiy-mozhet-priekhat-v-moskvu---kreml-1156895254.html
Зеленский может приехать в Москву - Кремль
Зеленский может приехать в Москву - Кремль - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Зеленский может приехать в Москву - Кремль
Официальных каналов связи между Москвой и Киевом сейчас нет, однако если глава киевского режима Владимир Зеленский настроен серьезно обсуждать мирное... РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T13:14
2026-06-16T13:14
2026-06-16T13:14
владимир зеленский
владимир путин (политик)
дмитрий песков
кремль
россия
украина
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/18/1155496122_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_dc7e105da82957742f6e21b2a914475d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Официальных каналов связи между Москвой и Киевом сейчас нет, однако если глава киевского режима Владимир Зеленский настроен серьезно обсуждать мирное урегулирование, то он может приехать в Москву. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Пресс-секретарь президента подчеркнул, что официальных приглашений от Киева провести встречу Владимира Путина с Зеленским на полях саммита G7 не поступало.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев предлагает закончить конфликт - Зеленский написал открытое письмо ПутинуУдар ВСУ по поезду в Крыму осложняет урегулирование конфликта – Кремль Лавров обсудил с Лукашенко конфликт вокруг Украины
россия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/18/1155496122_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_8b1c70b074225538b646dfff7b058755.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, владимир путин (политик), дмитрий песков, кремль, россия, украина
Зеленский может приехать в Москву - Кремль
Зеленский всегда может приехать в Москву - Песков