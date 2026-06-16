https://crimea.ria.ru/20260616/zapret-na-mototransport-v-krymu-i-massirovannyy-nalet-vsu-na-podmoskove-glavnoe-za-den-1156918441.html

Запрет на мототранспорт в Крыму и массированный налет ВСУ на Подмосковье: главное за день

Запрет на мототранспорт в Крыму и массированный налет ВСУ на Подмосковье: главное за день - РИА Новости Крым, 16.06.2026

Запрет на мототранспорт в Крыму и массированный налет ВСУ на Подмосковье: главное за день

В Крыму ввели запрет на передвижение мототранспорта в ночное время. Более 90% полотна Панорамы "Оборона Севастополя" утрачено из-за атаки ВСУ. Массированный... РИА Новости Крым, 16.06.2026

2026-06-16T23:20

2026-06-16T23:20

2026-06-16T23:32

новости крыма

крым

новости севастополя

севастополь

новости

россия

в мире

главное за день

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/10/1156907230_163:284:2339:1508_1920x0_80_0_0_8f2012879b78247e2cdf440270cffe13.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Крыму ввели запрет на передвижение мототранспорта в ночное время. Более 90% полотна Панорамы "Оборона Севастополя" утрачено из-за атаки ВСУ. Массированный налет дронов ВСУ на Подмосковье. Совместную защиту Черного моря от атак ВСУ усилят Россия и Турция. В Крыму задержана россиянка, которая передавала СБУ сведения о научных и образовательных учреждениях Крыма и ЛНР.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Крыму запретили передвижение мототранспорта ночьюВ Крыму до особого распоряжения вводят запрет на передвижение мототранспорта в ночное время, сообщил глава республики Сергей Аксенов."На территории Республики Крым с 17 июня 2026 года и до особого распоряжения вводится временное ограничение на передвижение мотоциклов, мопедов, питбайков, квадроциклов, мотороллеров и иной мототехники. Ограничение будут действовать с 20:00 до 06:00", – написал глава республики в своем канале в МАКС.Основная цель предпринимаемых мер – обеспечение общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов. Контроль за исполнением указа будет осуществляться Министерством внутренних дел по Республике Крым.Утрачено более 90% полотна Панорамы "Оборона Севастополя"Более 90% полотна Панорамы "Оборона Севастополя" утрачено из-за атаки ВСУ. Об этом сообщили в музее."По предварительным подсчетам, в результате пожара погибло более 90% полотна, а также свыше 99% предметного плана", – отметили в официальном канале музея.Сохраненные и пережившие пожар предметы будут использованы при дальнейшем восстановлении предметного плана. Оставшиеся материалы, не подлежащие восстановлению, будут утилизированы.Массированный налет дронов ВСУ на ПодмосковьеШесть человек, в том числе 13-летняя девочка, ранены при массированной атаке беспилотников на Подмосковье. Также в регионе зафиксированы возгорания жилых домов и административного здания, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев."За ночь и утро над Московской областью силами ПВО сбито 86 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным пострадали 6 человек", – написал губернатор в своем канале в МАКС.Утром во вторник мэр Москвы сообщал, что силы российской ПВО отражают серии массированных атак ВСУ на Москву. Также Собянин проинформировал, что при ударе ВСУ был поврежден Московский нефтеперерабатывающий завод – около полудня пожар потушили.Россия и Турция усилят совместную защиту Черного моря от атак ВСУРоссия и Турция будут тесно взаимодействовать в вопросе обеспечения безопасности в Черноморском регионе на фоне угроз со стороны ВСУ. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хиканом Фиданом по итогам переговоров.Российская и турецкая стороны в этом вопросе работают на взаимодополняемой основе. Как подчеркнул глава турецкого МИД, киевский режим выводит границы конфликта в плоскость, опасную для третьих стран.Агента СБУ задержали в КрымуВ Крыму Федеральная служба безопасности задержала россиянку, которая передавала СБУ сведения о научных и образовательных учреждениях Крыма и ЛНР.По данным силовиков, уроженка Луганской области была завербована СБУ, когда пересекала украинско-польскую границу. По заданию куратора женщина собирала и передавала противнику сведения о деятельности научных, образовательных и других учреждений ЛНР и Крыма, к которым имела доступ по работе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260616/chego-dobivaetsya-ukraina-terrorom-kryma--i-na-chto-esche-sposobna--mnenie-1156866740.html

https://crimea.ria.ru/20260616/dukh-ankoridzha-chego-zhdat-ot-vizita-v-rossiyu-uitkoffa-i-kushnera-1156875732.html

https://crimea.ria.ru/20260616/na-sammite-g7-budet-reshatsya-vopros-o-voyne-evropy-s-rossiey-v-blizhayshie-gody--mnenie-1156916513.html

https://crimea.ria.ru/20260616/fregat-chernomorskogo-flota-otkryl-strelbu-po-britanskoy-yakhte-v-la-manshe-1156921915.html

https://crimea.ria.ru/20260616/rabotali-na-ukrainu-v-krymu-i-sevastopole-nakryli-koll-tsentry-moshennikov-1156906673.html

крым

севастополь

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, новости севастополя, севастополь, новости, россия, в мире, главное за день