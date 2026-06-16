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Ярко и полезно: фруктово-овощной сезон в Крыму в разгаре - РИА Новости Крым, 16.06.2026
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Ярко и полезно: фруктово-овощной сезон в Крыму в разгаре
Ярко и полезно: фруктово-овощной сезон в Крыму в разгаре - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Ярко и полезно: фруктово-овощной сезон в Крыму в разгаре
Горошек и черешня, персики и молодая морковка – овощные и фруктовые прилавки на Центральном рынке Симферополя пестрят от даров земли всех цветов радуги. Правда, РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T19:22
2026-06-16T19:22
крым
цены в крыму
сельское хозяйство
фрукты
овощи
лето в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Горошек и черешня, персики и молодая морковка – овощные и фруктовые прилавки на Центральном рынке Симферополя пестрят от даров земли всех цветов радуги. Правда, не всегда эти дары – крымские. Что почем и что крымское, а что не отсюда – разбираемся с РИА Новости Крым.Красивая картошка нежно-розового цвета сорта Крымская роза, ее традиционно выращивают на севере Крыма. Считается одной из лучших в варке, поэтому и цена – 150 рублей за килограмм. Но можно найти и за 60. При этом клубни уже достаточно крупные.Черешня на прилавках крымская – от 250 до 500 рублей за кило, в зависимости от сорта, размера плодов и свежести сбора. Черешня в этом году уродила. Но есть и "фишка" исторических регионов – мелитопольская.А вот собственных абрикосов крымчанам ждать не приходится – весенние холода и туманы доконали абрикосовый цвет, говорят продавцы. Так что сейчас в ассортименте абрикосы из Узбекистана и Армении – их везут через Азербайджан, шепчут торговцы. Стоимость – от 150 до 400 рублей за кило – также в зависимости не только от сорта, но и от точки продажи.Нектарины и персики тоже есть в продаже, но они тоже "иностранцы" – от 130 до 250.Табличка около красного ялтинского лука гласит, что он крымский. Он может и крымский, но точно не знаменитый ялтинский сорт, который выращивают только на ЮБК. В пользу этой версии говорит и цена, и то, что настоящий сладкий ялтинский лук доходит до зрелости гораздо позже – к августу, а то и к сентябрю.Зато кабачки (60 руб) – точно крымские, как и огурцы (тоже 60 руб), молодая свекла (все те же 60 руб) и морковь (100 руб).Горошек также уже созрел, а иногда уже и перезрел на крымских полях. Это летнее лакомство – от 350 рублей. Страшный – по 180, но что с ним делать таким сухим? Зато уже в продаже появилась кукуруза. Она тоже крымчанка.Рядом в лотках изысканные для Крыма голубика, ее выращивают в Бахчисарайском районе, (по 500 руб) и распространенная шелковица, которая и в городах, и в деревнях просто валится на головы прохожим, "намертво" пачкая одежду. Но вот такая же, чуть крупнее, собранная в лотки – по цене хорошей говяжьей вырезки – 1000 рублей кило.Подросла цена и на клубнику, которая уже отходит: сейчас она по 350, тогда как неделей ранее стоила 250 рублей. Самый распространенный сорт – Клери.Зато вовсю продают дыни распространенного в Крыму сорта Колхозница. Размером пока с апельсин, но в цене - в два раза дороже африканских золотых плодов. А скоро созреет малина – первые ее лотки уже появились на прилавках. Но стоимость такая, что продавцы не то что выставлять ценник, отвечать на вопрос "почем?" не спешат.Также уже давно из крымского на прилавках – помидоры. Правда, пока парниковые. Но есть и из Дагестана, и из Азербайджана. Отгадать где какие – возможности не представляется – все вкусные.Ну и зелень всех видов – разномастные салаты, базилик, тархун, мята, сельдерей и кинза, петрушка и традиционный в русской кухне укроп - от 25 до 70 рублей за пучок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россельхознадзор ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из АрменииКрым полностью обеспечивает себя овощами в межсезонье – МинпромторгВ Севастополе подешевели яйца с огурцами и подорожал рис
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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60
крым, цены в крыму, сельское хозяйство, фрукты, овощи, лето в крыму
Ярко и полезно: фруктово-овощной сезон в Крыму в разгаре

Что почем на рынках Крыма

19:22 16.06.2026
 
Обилие фруктов на крымском рынке
Обилие фруктов на крымском рынке
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Горошек и черешня, персики и молодая морковка – овощные и фруктовые прилавки на Центральном рынке Симферополя пестрят от даров земли всех цветов радуги. Правда, не всегда эти дары – крымские. Что почем и что крымское, а что не отсюда – разбираемся с РИА Новости Крым.
Красивая картошка нежно-розового цвета сорта Крымская роза, ее традиционно выращивают на севере Крыма. Считается одной из лучших в варке, поэтому и цена – 150 рублей за килограмм. Но можно найти и за 60. При этом клубни уже достаточно крупные.
Самый крымский сорт картофеля - Крымская роза: разваристая и очень вкусная
Самый крымский сорт картофеля - Крымская роза: разваристая и очень вкусная
Самый крымский сорт картофеля - Крымская роза: разваристая и очень вкусная
Черешня на прилавках крымская – от 250 до 500 рублей за кило, в зависимости от сорта, размера плодов и свежести сбора. Черешня в этом году уродила. Но есть и "фишка" исторических регионов – мелитопольская.
Рядом с овощами и фруктами из Крыма продают дары земли из исторических регионов
Рядом с овощами и фруктами из Крыма продают дары земли из исторических регионов
Рядом с овощами и фруктами из Крыма продают дары земли из исторических регионов
А вот собственных абрикосов крымчанам ждать не приходится – весенние холода и туманы доконали абрикосовый цвет, говорят продавцы. Так что сейчас в ассортименте абрикосы из Узбекистана и Армении – их везут через Азербайджан, шепчут торговцы. Стоимость – от 150 до 400 рублей за кило – также в зависимости не только от сорта, но и от точки продажи.
Нектарины и персики тоже есть в продаже, но они тоже "иностранцы" – от 130 до 250.
Ялтинский лук. но это не точно
Ялтинский лук. но это не точно
Ялтинский лук. но это не точно
Табличка около красного ялтинского лука гласит, что он крымский. Он может и крымский, но точно не знаменитый ялтинский сорт, который выращивают только на ЮБК. В пользу этой версии говорит и цена, и то, что настоящий сладкий ялтинский лук доходит до зрелости гораздо позже – к августу, а то и к сентябрю.
Зато кабачки (60 руб) – точно крымские, как и огурцы (тоже 60 руб), молодая свекла (все те же 60 руб) и морковь (100 руб).
Первая кукуруза, которую еще выращивают в парниках.
Первая кукуруза, которую еще выращивают в парниках.
Первая кукуруза, которую еще выращивают в парниках.
Горошек также уже созрел, а иногда уже и перезрел на крымских полях. Это летнее лакомство – от 350 рублей. Страшный – по 180, но что с ним делать таким сухим? Зато уже в продаже появилась кукуруза. Она тоже крымчанка.
Рядом в лотках изысканные для Крыма голубика, ее выращивают в Бахчисарайском районе, (по 500 руб) и распространенная шелковица, которая и в городах, и в деревнях просто валится на головы прохожим, "намертво" пачкая одежду. Но вот такая же, чуть крупнее, собранная в лотки – по цене хорошей говяжьей вырезки – 1000 рублей кило.
Подросла цена и на клубнику, которая уже отходит: сейчас она по 350, тогда как неделей ранее стоила 250 рублей. Самый распространенный сорт – Клери.
Первые дыни в Крыму на рынке появились в июне
Первые дыни в Крыму на рынке появились в июне
Первые дыни в Крыму на рынке появились в июне
Зато вовсю продают дыни распространенного в Крыму сорта Колхозница. Размером пока с апельсин, но в цене - в два раза дороже африканских золотых плодов.
А скоро созреет малина – первые ее лотки уже появились на прилавках. Но стоимость такая, что продавцы не то что выставлять ценник, отвечать на вопрос "почем?" не спешат.
Все оттенки радуги на прилавках рынка
Все оттенки радуги на прилавках рынка
Все оттенки радуги на прилавках рынка
Также уже давно из крымского на прилавках – помидоры. Правда, пока парниковые. Но есть и из Дагестана, и из Азербайджана. Отгадать где какие – возможности не представляется – все вкусные.
Ну и зелень всех видов – разномастные салаты, базилик, тархун, мята, сельдерей и кинза, петрушка и традиционный в русской кухне укроп - от 25 до 70 рублей за пучок.
Продажа зелени на крымском рынке
Продажа зелени на крымском рынке
Продажа зелени на крымском рынке
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