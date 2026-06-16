https://crimea.ria.ru/20260616/yarko-i-polezno-fruktovo-ovoschnoy-sezon-v-krymu-v-razgare-1156897234.html

Ярко и полезно: фруктово-овощной сезон в Крыму в разгаре

Ярко и полезно: фруктово-овощной сезон в Крыму в разгаре - РИА Новости Крым, 16.06.2026

Ярко и полезно: фруктово-овощной сезон в Крыму в разгаре

Горошек и черешня, персики и молодая морковка – овощные и фруктовые прилавки на Центральном рынке Симферополя пестрят от даров земли всех цветов радуги. Правда, РИА Новости Крым, 16.06.2026

2026-06-16T19:22

2026-06-16T19:22

2026-06-16T19:22

крым

цены в крыму

сельское хозяйство

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овощи

лето в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Горошек и черешня, персики и молодая морковка – овощные и фруктовые прилавки на Центральном рынке Симферополя пестрят от даров земли всех цветов радуги. Правда, не всегда эти дары – крымские. Что почем и что крымское, а что не отсюда – разбираемся с РИА Новости Крым.Красивая картошка нежно-розового цвета сорта Крымская роза, ее традиционно выращивают на севере Крыма. Считается одной из лучших в варке, поэтому и цена – 150 рублей за килограмм. Но можно найти и за 60. При этом клубни уже достаточно крупные.Черешня на прилавках крымская – от 250 до 500 рублей за кило, в зависимости от сорта, размера плодов и свежести сбора. Черешня в этом году уродила. Но есть и "фишка" исторических регионов – мелитопольская.А вот собственных абрикосов крымчанам ждать не приходится – весенние холода и туманы доконали абрикосовый цвет, говорят продавцы. Так что сейчас в ассортименте абрикосы из Узбекистана и Армении – их везут через Азербайджан, шепчут торговцы. Стоимость – от 150 до 400 рублей за кило – также в зависимости не только от сорта, но и от точки продажи.Нектарины и персики тоже есть в продаже, но они тоже "иностранцы" – от 130 до 250.Табличка около красного ялтинского лука гласит, что он крымский. Он может и крымский, но точно не знаменитый ялтинский сорт, который выращивают только на ЮБК. В пользу этой версии говорит и цена, и то, что настоящий сладкий ялтинский лук доходит до зрелости гораздо позже – к августу, а то и к сентябрю.Зато кабачки (60 руб) – точно крымские, как и огурцы (тоже 60 руб), молодая свекла (все те же 60 руб) и морковь (100 руб).Горошек также уже созрел, а иногда уже и перезрел на крымских полях. Это летнее лакомство – от 350 рублей. Страшный – по 180, но что с ним делать таким сухим? Зато уже в продаже появилась кукуруза. Она тоже крымчанка.Рядом в лотках изысканные для Крыма голубика, ее выращивают в Бахчисарайском районе, (по 500 руб) и распространенная шелковица, которая и в городах, и в деревнях просто валится на головы прохожим, "намертво" пачкая одежду. Но вот такая же, чуть крупнее, собранная в лотки – по цене хорошей говяжьей вырезки – 1000 рублей кило.Подросла цена и на клубнику, которая уже отходит: сейчас она по 350, тогда как неделей ранее стоила 250 рублей. Самый распространенный сорт – Клери.Зато вовсю продают дыни распространенного в Крыму сорта Колхозница. Размером пока с апельсин, но в цене - в два раза дороже африканских золотых плодов. А скоро созреет малина – первые ее лотки уже появились на прилавках. Но стоимость такая, что продавцы не то что выставлять ценник, отвечать на вопрос "почем?" не спешат.Также уже давно из крымского на прилавках – помидоры. Правда, пока парниковые. Но есть и из Дагестана, и из Азербайджана. Отгадать где какие – возможности не представляется – все вкусные.Ну и зелень всех видов – разномастные салаты, базилик, тархун, мята, сельдерей и кинза, петрушка и традиционный в русской кухне укроп - от 25 до 70 рублей за пучок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россельхознадзор ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из АрменииКрым полностью обеспечивает себя овощами в межсезонье – МинпромторгВ Севастополе подешевели яйца с огурцами и подорожал рис

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, цены в крыму, сельское хозяйство, фрукты, овощи, лето в крыму