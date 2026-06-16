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Восемь человек погибли при крушении бомбардировщика в США - РИА Новости Крым, 16.06.2026
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Восемь человек погибли при крушении бомбардировщика в США
Восемь человек погибли при крушении бомбардировщика в США - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Восемь человек погибли при крушении бомбардировщика в США
Все члены экипажа разбившегося в Калифорнии бомбардировщика США B-52 погибли. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные американской авиабазы Эдвардс. РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T06:39
2026-06-16T06:39
сша
самолет
авиакатастрофа
крушение самолета
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Все члены экипажа разбившегося в Калифорнии бомбардировщика США B-52 погибли. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные американской авиабазы Эдвардс.Авиакатастрофа произошла вскоре после отрыва борта от земли в 11:20 по местному времени 15 июня. Указывается, что среди жертв трагедии — два сотрудника компании Boeing.B-52H Stratofortress — американский многофункциональный стратегический бомбардировщик с потолком полета 15 тысяч метров. Самолет способен нести ядерное оружие.В условиях традиционного конфликта самолет может наносить удары по стратегическим целям, оказывать поддержку сухопутным войскам и участвовать в морских наступательных операциях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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сша, самолет, авиакатастрофа, крушение самолета, в мире, новости
Восемь человек погибли при крушении бомбардировщика в США

В США при крушении стратегического бомбардировщика погибли восемь членов экипажа

06:39 16.06.2026
 
© dvidshub.net / Joshua King / Перейти в фотобанкБомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress
Бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress
© dvidshub.net / Joshua King
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Все члены экипажа разбившегося в Калифорнии бомбардировщика США B-52 погибли. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные американской авиабазы Эдвардс.
Авиакатастрофа произошла вскоре после отрыва борта от земли в 11:20 по местному времени 15 июня.
Указывается, что среди жертв трагедии — два сотрудника компании Boeing.
"Первоначальные данные указывают на то, что выжить в крушении было невозможно", — говорится в заявлении.
B-52H Stratofortress — американский многофункциональный стратегический бомбардировщик с потолком полета 15 тысяч метров. Самолет способен нести ядерное оружие.
В условиях традиционного конфликта самолет может наносить удары по стратегическим целям, оказывать поддержку сухопутным войскам и участвовать в морских наступательных операциях.
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СШАСамолетАвиакатастрофаКрушение самолетаВ миреНовости
 
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