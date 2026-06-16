https://crimea.ria.ru/20260616/vosem-chelovek-pogibli-pri-krushenii-bombardirovschika-v-ssha-1156881829.html

Восемь человек погибли при крушении бомбардировщика в США

Восемь человек погибли при крушении бомбардировщика в США - РИА Новости Крым, 16.06.2026

Восемь человек погибли при крушении бомбардировщика в США

Все члены экипажа разбившегося в Калифорнии бомбардировщика США B-52 погибли. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные американской авиабазы Эдвардс. РИА Новости Крым, 16.06.2026

2026-06-16T06:39

2026-06-16T06:39

2026-06-16T06:39

сша

самолет

авиакатастрофа

крушение самолета

в мире

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111750/15/1117501551_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_ef5b122022ca9d1fe0054c991b28603c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Все члены экипажа разбившегося в Калифорнии бомбардировщика США B-52 погибли. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные американской авиабазы Эдвардс.Авиакатастрофа произошла вскоре после отрыва борта от земли в 11:20 по местному времени 15 июня. Указывается, что среди жертв трагедии — два сотрудника компании Boeing.B-52H Stratofortress — американский многофункциональный стратегический бомбардировщик с потолком полета 15 тысяч метров. Самолет способен нести ядерное оружие.В условиях традиционного конфликта самолет может наносить удары по стратегическим целям, оказывать поддержку сухопутным войскам и участвовать в морских наступательных операциях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, самолет, авиакатастрофа, крушение самолета, в мире, новости