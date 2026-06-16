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Вопросы ЖКХ: кто в Крыму контролирует работу управляющих компаний - РИА Новости Крым, 16.06.2026
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Вопросы ЖКХ: кто в Крыму контролирует работу управляющих компаний
Вопросы ЖКХ: кто в Крыму контролирует работу управляющих компаний - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Вопросы ЖКХ: кто в Крыму контролирует работу управляющих компаний
Народный фронт ведет работу по сигналам от крымчан, которые сообщают о проблемах управляющих организаций. Порядка 30 обращений, поступивших от собственников... РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T17:24
2026-06-16T18:15
народный фронт
жилье в крыму
ано "жкх контроль республики крым"
жкх крыма и севастополя
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Народный фронт ведет работу по сигналам от крымчан, которые сообщают о проблемах управляющих организаций. Порядка 30 обращений, поступивших от собственников многоквартирных домов, уже имеют положительные решения. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала руководитель регионального направления Народного фронта по ЮФО – руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.По словам Вертинской, большинство поступивших вопросов касались содержания многоквартирных домов: текущего ремонта, состояния крыш, подвалов, лифтов. А также вопросы взаимодействия управляющих компания с ресурсоснабжающей организацией.Совместно с представителями прокуратуры, министерства ЖКХ, жилищной инспекции и "ЖКХ Контроль Крым" представители "Народного Фронта" встречались с жильцами МКД. На особом контроле находятся проблемы с отоплением, отключением горячего водоснабжения, недоделанных ремонтов.Руководитель Народного фронта в Крыму заверила, что работа в этом направлении продолжается, и она не ограничивается ранее поступившими на горячую линию сигналами. В порядке очереди составляются планы и графики выездов.Ранее заместитель министра ЖКХ РК Нина Талыбина сообщала, что в региональную программу капремонта в Крыму включено порядка 9 900 многоквартирных домов, около 1 000 видов работ в них будет выполнено в текущем году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Оплата по теплосчетчику невозможна в старом жилфонде – экспертАксенов отчитал чиновников за игнорирование обращений гражданРост тарифов на ЖКХ : люди должны понимать, за что они платят
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народный фронт, жилье в крыму, ано "жкх контроль республики крым", жкх крыма и севастополя, крым
Вопросы ЖКХ: кто в Крыму контролирует работу управляющих компаний

В Крыму в Народный фронт поступило 70 сигналов о проблемах управляющих организаций

17:24 16.06.2026 (обновлено: 18:15 16.06.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЖилой дом
Жилой дом - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Народный фронт ведет работу по сигналам от крымчан, которые сообщают о проблемах управляющих организаций. Порядка 30 обращений, поступивших от собственников многоквартирных домов, уже имеют положительные решения. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала руководитель регионального направления Народного фронта по ЮФО – руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.
"В конце прошлого года совместно с прокуратурой Республики Крым нами было принято решение провести горячую линию по вопросам многоквартирных домов. <...> Период работы этой горячей линии был короткий, но 70 сигналов (касающихся непосредственно работы управляющих компаний – ред.) мы получили. Практически 60 уже рассмотрели. Порядка 30 обращений уже имеют положительные решения, либо в процессе получения такового", – сказала Вертинская в ходе пресс-конференции "Крымский жилой фонд: итоги общественной инспекции Народного фронта".
По словам Вертинской, большинство поступивших вопросов касались содержания многоквартирных домов: текущего ремонта, состояния крыш, подвалов, лифтов. А также вопросы взаимодействия управляющих компания с ресурсоснабжающей организацией.
Совместно с представителями прокуратуры, министерства ЖКХ, жилищной инспекции и "ЖКХ Контроль Крым" представители "Народного Фронта" встречались с жильцами МКД. На особом контроле находятся проблемы с отоплением, отключением горячего водоснабжения, недоделанных ремонтов.
"При наших встречах обязательно ведется разъяснительная работа с людьми, потому что собственниками многоквартирных домов являются все-таки сами жильцы, и от их решения практически зависит результат той деятельности, в которую включаемся и мы", – уточнила Вертинская, добавив, что по каждому выезду прокуратура региона проводит проверку.
Руководитель Народного фронта в Крыму заверила, что работа в этом направлении продолжается, и она не ограничивается ранее поступившими на горячую линию сигналами. В порядке очереди составляются планы и графики выездов.
Ранее заместитель министра ЖКХ РК Нина Талыбина сообщала, что в региональную программу капремонта в Крыму включено порядка 9 900 многоквартирных домов, около 1 000 видов работ в них будет выполнено в текущем году.
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Народный фронтЖилье в КрымуАНО "ЖКХ Контроль Республики Крым"ЖКХ Крыма и СевастополяКрым
 
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