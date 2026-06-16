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Вопросы ЖКХ: кто в Крыму контролирует работу управляющих компаний

Вопросы ЖКХ: кто в Крыму контролирует работу управляющих компаний - РИА Новости Крым, 16.06.2026

Вопросы ЖКХ: кто в Крыму контролирует работу управляющих компаний

Народный фронт ведет работу по сигналам от крымчан, которые сообщают о проблемах управляющих организаций. Порядка 30 обращений, поступивших от собственников... РИА Новости Крым, 16.06.2026

2026-06-16T17:24

2026-06-16T17:24

2026-06-16T18:15

народный фронт

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Народный фронт ведет работу по сигналам от крымчан, которые сообщают о проблемах управляющих организаций. Порядка 30 обращений, поступивших от собственников многоквартирных домов, уже имеют положительные решения. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала руководитель регионального направления Народного фронта по ЮФО – руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.По словам Вертинской, большинство поступивших вопросов касались содержания многоквартирных домов: текущего ремонта, состояния крыш, подвалов, лифтов. А также вопросы взаимодействия управляющих компания с ресурсоснабжающей организацией.Совместно с представителями прокуратуры, министерства ЖКХ, жилищной инспекции и "ЖКХ Контроль Крым" представители "Народного Фронта" встречались с жильцами МКД. На особом контроле находятся проблемы с отоплением, отключением горячего водоснабжения, недоделанных ремонтов.Руководитель Народного фронта в Крыму заверила, что работа в этом направлении продолжается, и она не ограничивается ранее поступившими на горячую линию сигналами. В порядке очереди составляются планы и графики выездов.Ранее заместитель министра ЖКХ РК Нина Талыбина сообщала, что в региональную программу капремонта в Крыму включено порядка 9 900 многоквартирных домов, около 1 000 видов работ в них будет выполнено в текущем году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Оплата по теплосчетчику невозможна в старом жилфонде – экспертАксенов отчитал чиновников за игнорирование обращений гражданРост тарифов на ЖКХ : люди должны понимать, за что они платят

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

народный фронт, жилье в крыму, ано "жкх контроль республики крым", жкх крыма и севастополя, крым