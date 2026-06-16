Рейтинг@Mail.ru
Важно для будущего – Медведев о решении суда в Гааге по Азовскому морю - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260616/vazhno-dlya-buduschego--medvedev-o-reshenii-suda-v-gaage-po-azovskomu-moryu-1156886492.html
Важно для будущего – Медведев о решении суда в Гааге по Азовскому морю
Важно для будущего – Медведев о решении суда в Гааге по Азовскому морю - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Важно для будущего – Медведев о решении суда в Гааге по Азовскому морю
Решение Арбитража в Гааге по Азовскому морю и Керченскому проливу важно для будущего, но должно быть подкреплено победами российской армии в море и на суше. Об... РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T10:31
2026-06-16T10:41
дмитрий медведев
совет безопасности россии
азовское море
керченский пролив
новости
гаага
политика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/07/1126826166_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_b82c48a4f2eccd2432a8fa833b439ddf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Решение Арбитража в Гааге по Азовскому морю и Керченскому проливу важно для будущего, но должно быть подкреплено победами российской армии в море и на суше. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.Арбитраж в Гааге отверг требование Киева признать нарушением международного права провозглашение РФ суверенитета над всем Азовским морем и не признал Керченский пролив международным для транзита судов. Кроме того, Киеву отказано в требовании демонтировать Крымский мост.При этом, по мнению зампредседателя Совбеза, с точки зрения текущей ситуации решение третейского суда совершенно безразлично."Бандеровская "Украина" плевать хотела на международное право. Она понимает только язык силы. Поэтому нужно уничтожать их флот, торговые суда, перевозящие военные грузы, исходя из предположения, что этим занимаются все их суда; нужно и дальше громить их вооруженные силы… Только тогда решение Постоянной палаты третейского суда обретет прочное материальное основание", – убежден Медведев.Российская сторона удовлетворена итогом разбирательства. Это решение арбитража – чувствительное поражение Украины и Запада в развязанной ими "юридической войне" против России, заявили ранее в МИД РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Демонтаж Крымского моста по требованию Киева – решение ГаагиРешение суда в Гааге по Азовскому морю – заявление МИД РФПровокация у берегов Крыма: как происходил "керченский инцидент"
азовское море
керченский пролив
гаага
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/07/1126826166_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_221aee0b084e48da86bfb36708568149.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий медведев, совет безопасности россии , азовское море, керченский пролив, новости, гаага, политика
Важно для будущего – Медведев о решении суда в Гааге по Азовскому морю

Суд в Гааге признал новые границы России с Азовским морем и Керченским проливом – Медведев

10:31 16.06.2026 (обновлено: 10:41 16.06.2026)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Решение Арбитража в Гааге по Азовскому морю и Керченскому проливу важно для будущего, но должно быть подкреплено победами российской армии в море и на суше. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Арбитраж в Гааге отверг требование Киева признать нарушением международного права провозглашение РФ суверенитета над всем Азовским морем и не признал Керченский пролив международным для транзита судов. Кроме того, Киеву отказано в требовании демонтировать Крымский мост.
"С точки зрения долгосрочных интересов России это, конечно, хорошо. По сути, международный суд впервые признал суверенитет нашей страны в новых границах. И для будущего это имеет большое значение", – написал Медведев в своем канале в МАКС.
При этом, по мнению зампредседателя Совбеза, с точки зрения текущей ситуации решение третейского суда совершенно безразлично.
"Бандеровская "Украина" плевать хотела на международное право. Она понимает только язык силы. Поэтому нужно уничтожать их флот, торговые суда, перевозящие военные грузы, исходя из предположения, что этим занимаются все их суда; нужно и дальше громить их вооруженные силы… Только тогда решение Постоянной палаты третейского суда обретет прочное материальное основание", – убежден Медведев.
Российская сторона удовлетворена итогом разбирательства. Это решение арбитража – чувствительное поражение Украины и Запада в развязанной ими "юридической войне" против России, заявили ранее в МИД РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Демонтаж Крымского моста по требованию Киева – решение Гааги
Решение суда в Гааге по Азовскому морю – заявление МИД РФ
Провокация у берегов Крыма: как происходил "керченский инцидент"
 
Дмитрий МедведевСовет безопасности РоссииАзовское мореКерченский проливНовостиГаагаПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:33Трамп встретился с Зеленским
13:25Новости СВО: Киев поражающими темпами теряет людей и ракеты "Фламинго"
13:14Зеленский может приехать в Москву - Кремль
13:07Панораму "Оборона Севастополя" восстановят по цифровому двойнику
12:55В годовщину "Артека" в детском центре пройдет ВПР
12:44Кто такие Бела Кун и Желябов: в Крыму оценили идею о переименовании улиц
12:34Армия России наступает: как идет освобождение Константиновки
12:22Массированный налет дронов ВСУ на Подмосковье – пылают пожары и ранены люди
12:11Российские войска освободили Новый Донбасс
12:05Трехлетняя девочка и ее мать пострадали из-за удара дрона в ЛНР
11:58Непогода надвигается на Крым - введен режим повышенной готовности
11:49Агент СБУ сливала Киеву данные о работе научных учреждений в Крыму
11:46Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе потушили
11:43В Крыму объявили отбой беспилотной опасности
11:39Рейд в Севастополе открыли после 2-часовой остановки
11:34Предавали и замуровывали заживо: какие зверства пережили партизаны в Крыму
11:21Пауэрлифтер из МЧС Севастополя установил рекорды России и Крыма
11:12Две группы туристов с детьми увязли в грязевой ловушке на Генеральских пляжах
11:02Очистные в Евпатории включили в перечень проектов с госучастием
10:55Горящую после удара ВСУ нефтебазу на Кубани потушили
Лента новостейМолния