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Важно для будущего – Медведев о решении суда в Гааге по Азовскому морю
Важно для будущего – Медведев о решении суда в Гааге по Азовскому морю - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Важно для будущего – Медведев о решении суда в Гааге по Азовскому морю
Решение Арбитража в Гааге по Азовскому морю и Керченскому проливу важно для будущего, но должно быть подкреплено победами российской армии в море и на суше. Об... РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T10:31
2026-06-16T10:31
2026-06-16T10:41
дмитрий медведев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Решение Арбитража в Гааге по Азовскому морю и Керченскому проливу важно для будущего, но должно быть подкреплено победами российской армии в море и на суше. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.Арбитраж в Гааге отверг требование Киева признать нарушением международного права провозглашение РФ суверенитета над всем Азовским морем и не признал Керченский пролив международным для транзита судов. Кроме того, Киеву отказано в требовании демонтировать Крымский мост.При этом, по мнению зампредседателя Совбеза, с точки зрения текущей ситуации решение третейского суда совершенно безразлично."Бандеровская "Украина" плевать хотела на международное право. Она понимает только язык силы. Поэтому нужно уничтожать их флот, торговые суда, перевозящие военные грузы, исходя из предположения, что этим занимаются все их суда; нужно и дальше громить их вооруженные силы… Только тогда решение Постоянной палаты третейского суда обретет прочное материальное основание", – убежден Медведев.Российская сторона удовлетворена итогом разбирательства. Это решение арбитража – чувствительное поражение Украины и Запада в развязанной ими "юридической войне" против России, заявили ранее в МИД РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Демонтаж Крымского моста по требованию Киева – решение ГаагиРешение суда в Гааге по Азовскому морю – заявление МИД РФПровокация у берегов Крыма: как происходил "керченский инцидент"
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дмитрий медведев, совет безопасности россии , азовское море, керченский пролив, новости, гаага, политика
Важно для будущего – Медведев о решении суда в Гааге по Азовскому морю
Суд в Гааге признал новые границы России с Азовским морем и Керченским проливом – Медведев
10:31 16.06.2026 (обновлено: 10:41 16.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Решение Арбитража в Гааге по Азовскому морю и Керченскому проливу важно для будущего, но должно быть подкреплено победами российской армии в море и на суше. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Арбитраж в Гааге отверг требование Киева признать нарушением международного права провозглашение РФ суверенитета над всем Азовским морем и не признал Керченский пролив международным для транзита судов. Кроме того, Киеву отказано в требовании демонтировать Крымский мост.
"С точки зрения долгосрочных интересов России это, конечно, хорошо. По сути, международный суд впервые признал суверенитет нашей страны в новых границах. И для будущего это имеет большое значение", – написал Медведев в своем канале в МАКС.
При этом, по мнению зампредседателя Совбеза, с точки зрения текущей ситуации решение третейского суда совершенно безразлично.
"Бандеровская "Украина" плевать хотела на международное право. Она понимает только язык силы. Поэтому нужно уничтожать их флот, торговые суда, перевозящие военные грузы, исходя из предположения, что этим занимаются все их суда; нужно и дальше громить их вооруженные силы… Только тогда решение Постоянной палаты третейского суда обретет прочное материальное основание", – убежден Медведев.
Российская сторона удовлетворена итогом
разбирательства. Это решение арбитража – чувствительное поражение Украины и Запада в развязанной ими "юридической войне" против России, заявили ранее в МИД РФ.
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