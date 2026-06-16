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В Ялте спустя 15 часов потушили страшный пожар в аварийном жилом доме - РИА Новости Крым, 16.06.2026
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В Ялте спустя 15 часов потушили страшный пожар в аварийном жилом доме
В Ялте спустя 15 часов потушили страшный пожар в аварийном жилом доме - РИА Новости Крым, 16.06.2026
В Ялте спустя 15 часов потушили страшный пожар в аварийном жилом доме
Пожар в многоквартирном доме Ялты, разгоревшийся в ночь на вторник, потушили, сообщает крымский главк МЧС России. ЧП произошло в доме на улице Сосновая, 21 –... РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T17:45
2026-06-16T17:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Пожар в многоквартирном доме Ялты, разгоревшийся в ночь на вторник, потушили, сообщает крымский главк МЧС России. ЧП произошло в доме на улице Сосновая, 21 – три человека погибли и трое пострадали.Как сообщила мэр города Янина Павленко, дом на 37 квартир-комнат был признан аварийным и включен в федеральную программу расселения из аварийного жилья. Расселили 62 человека, в стадии решения оставался вопрос с последней квартирой – хозяйка в судебном порядке требовала выделения 2-комнатной квартиры вместо однокомнатной, закупленной в рамках реализации Федеральной программы по расселению из аварийного жилья. По этой причине дом еще не получил статус расселенного и не был отключен от коммунальных ресурсов.Следователи проводят проверку по факту гибели людей, ход выяснения обстоятельств происшествия на контроле прокуратуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ялта, новости крыма, гу мчс рф по республике крым, происшествия, пожар
В Ялте спустя 15 часов потушили страшный пожар в аварийном жилом доме

Пожар в Ялте в аварийном жилом доме потушили спустя 15 часов

17:45 16.06.2026 (обновлено: 17:55 16.06.2026)
 
© Канал главы администрации Ялты Янины Павленко в МАКСПожар в Ялте
Пожар в Ялте
© Канал главы администрации Ялты Янины Павленко в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Пожар в многоквартирном доме Ялты, разгоревшийся в ночь на вторник, потушили, сообщает крымский главк МЧС России. ЧП произошло в доме на улице Сосновая, 21 – три человека погибли и трое пострадали.

"Пожар в Ялте полностью ликвидирован в 16:25", – проинформировали в МЧС.

Как сообщила мэр города Янина Павленко, дом на 37 квартир-комнат был признан аварийным и включен в федеральную программу расселения из аварийного жилья. Расселили 62 человека, в стадии решения оставался вопрос с последней квартирой – хозяйка в судебном порядке требовала выделения 2-комнатной квартиры вместо однокомнатной, закупленной в рамках реализации Федеральной программы по расселению из аварийного жилья. По этой причине дом еще не получил статус расселенного и не был отключен от коммунальных ресурсов.
Следователи проводят проверку по факту гибели людей, ход выяснения обстоятельств происшествия на контроле прокуратуры.
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ЯлтаНовости КрымаГУ МЧС РФ по Республике КрымПроисшествияПожар
 
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