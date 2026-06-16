https://crimea.ria.ru/20260616/v-yalte-potushili-smertelnyy-pozhar-v-avariynom-zhilom-dome-1156915589.html

В Ялте спустя 15 часов потушили страшный пожар в аварийном жилом доме

В Ялте спустя 15 часов потушили страшный пожар в аварийном жилом доме - РИА Новости Крым, 16.06.2026

В Ялте спустя 15 часов потушили страшный пожар в аварийном жилом доме

Пожар в многоквартирном доме Ялты, разгоревшийся в ночь на вторник, потушили, сообщает крымский главк МЧС России. ЧП произошло в доме на улице Сосновая, 21 –... РИА Новости Крым, 16.06.2026

2026-06-16T17:45

2026-06-16T17:45

2026-06-16T17:55

ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Пожар в многоквартирном доме Ялты, разгоревшийся в ночь на вторник, потушили, сообщает крымский главк МЧС России. ЧП произошло в доме на улице Сосновая, 21 – три человека погибли и трое пострадали.Как сообщила мэр города Янина Павленко, дом на 37 квартир-комнат был признан аварийным и включен в федеральную программу расселения из аварийного жилья. Расселили 62 человека, в стадии решения оставался вопрос с последней квартирой – хозяйка в судебном порядке требовала выделения 2-комнатной квартиры вместо однокомнатной, закупленной в рамках реализации Федеральной программы по расселению из аварийного жилья. По этой причине дом еще не получил статус расселенного и не был отключен от коммунальных ресурсов.Следователи проводят проверку по факту гибели людей, ход выяснения обстоятельств происшествия на контроле прокуратуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ялта

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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