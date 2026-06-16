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В Севастополе транспорт будет курсировать во время тревоги
В Севастополе транспорт будет курсировать во время тревоги - РИА Новости Крым, 16.06.2026
В Севастополе транспорт будет курсировать во время тревоги
Маршрутки и троллейбусы не будут останавливаться во время сигнала воздушной тревоги в Севастополе. Соответствующее решение принято во вторник на аппаратном... РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T14:28
2026-06-16T14:28
2026-06-16T14:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Маршрутки и троллейбусы не будут останавливаться во время сигнала воздушной тревоги в Севастополе. Соответствующее решение принято во вторник на аппаратном совещании в правительстве города.На текущей неделе утвердят регламенты для водителей и приступят к их реализации. По словам губернатора, нормативно-правовые документы также определят меры для усиления безопасности пассажиров.До этого в Севастополе во время воздушной тревоги общественный наземный и морской транспорт останавливался на ближайших остановках или в "карманах", чтобы пассажиры могли выйти и проследовать в ближайшее укрытие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, транспорт, общественный транспорт, логистика, новости севастополя, правительство севастополя
В Севастополе транспорт будет курсировать во время тревоги
В Севастополе общественный транспорт будет курсировать во время тревоги