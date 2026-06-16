https://crimea.ria.ru/20260616/v-sevastopole-rasshirili-perechen-sotsialno-znachimykh-tovarov-1156909381.html

В Севастополе расширили перечень социально значимых товаров

В Севастополе расширили перечень социально значимых товаров - РИА Новости Крым, 16.06.2026

В Севастополе расширили перечень социально значимых товаров

В Севастополе товары детской гигиены включили в расширенный перечень социально значимых товаров, на которые сохраняют цены. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 16.06.2026

2026-06-16T18:56

2026-06-16T18:56

2026-06-16T18:56

севастополь

правительство севастополя

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продукты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе товары детской гигиены включили в расширенный перечень социально значимых товаров, на которые сохраняют цены. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.Отмечается, что узнать такие товары можно по голубым ценникам. Кроме того, полный перечень должен быть размещен в "Уголке покупателя" в каждом магазине.Ранее сообщалось, что севастопольские торговые сети обеспечены продуктами питания в полной мере, поставки идут ежедневно, а цены в магазинах находятся под контролем властей. Также об отсутствии продовольственного кризиса сообщал председатель Госсовета РК Владимир Константинов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Севастополе смогут отказаться от системы топливных QR-кодовДефицит топлива на юге России – Минэнерго сформировало отраслевой штабДорогие продукты и лекарства: в правительстве рассказали о борьбе с ростом цен

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, правительство севастополя, торговые сети, торговля, общество, новости севастополя, продукты