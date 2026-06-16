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В Севастополе расширили перечень социально значимых товаров
В Севастополе расширили перечень социально значимых товаров - РИА Новости Крым, 16.06.2026
В Севастополе расширили перечень социально значимых товаров
В Севастополе товары детской гигиены включили в расширенный перечень социально значимых товаров, на которые сохраняют цены. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T18:56
2026-06-16T18:56
2026-06-16T18:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе товары детской гигиены включили в расширенный перечень социально значимых товаров, на которые сохраняют цены. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.Отмечается, что узнать такие товары можно по голубым ценникам. Кроме того, полный перечень должен быть размещен в "Уголке покупателя" в каждом магазине.Ранее сообщалось, что севастопольские торговые сети обеспечены продуктами питания в полной мере, поставки идут ежедневно, а цены в магазинах находятся под контролем властей. Также об отсутствии продовольственного кризиса сообщал председатель Госсовета РК Владимир Константинов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Севастополе смогут отказаться от системы топливных QR-кодовДефицит топлива на юге России – Минэнерго сформировало отраслевой штабДорогие продукты и лекарства: в правительстве рассказали о борьбе с ростом цен
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В Севастополе расширили перечень социально значимых товаров
В Севастополе в перечень социально значимых товаров включили средства детской гигиены