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В Севастополе остановили морской транспорт - РИА Новости Крым, 16.06.2026
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В Севастополе остановили морской транспорт
В Севастополе остановили морской транспорт - РИА Новости Крым, 16.06.2026
В Севастополе остановили морской транспорт
В Севастополе остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T09:45
2026-06-16T09:45
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паромы и катера в севастополе
морской транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.О причинах приостановки морского сообщения не говорится. Для жителей и гостей города организована работа автобусов на компенсационных маршрутах. Транспорт отправляется от площадей Нахимова и Захарова.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Севастополе остановили морской транспорт

В Севастополе закрыли рейд и остановили катера и паромы

09:45 16.06.2026
 
© РИА Новости КрымРейд в Севастополе закрыт
Рейд в Севастополе закрыт - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Рейд закрыт. Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - сказано в сообщении.
О причинах приостановки морского сообщения не говорится. Для жителей и гостей города организована работа автобусов на компенсационных маршрутах. Транспорт отправляется от площадей Нахимова и Захарова.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
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КрымСевастопольНовости СевастополяНовости КрымаПаромы и катера в СевастополеМорской транспорт
 
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