В России разрабатывают новый препарат для терапии гепатита В
Российские ученые создают новый препарат для лечения гепатита В
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАнализы крови на различные инфекции. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В Сеченовском университете разрабатывают новый препарат для лечения гепатита B. Об этом в интервью РИА Новости сообщил ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко.
"Еще одно направление – технология генетического редактирования против гепатита B. Существующие сегодня препараты позволяют подавлять этот вирус, но не удаляют его из клеток организма. Наши ученые работают над системами доставки и совершенствуют эти технологии, чтобы в перспективе полностью устранять вирусный геном из инфицированных клеток", – сказал Глыбочко.
По словам ученого, в университете также открыли производство биомедицинских клеточных продуктов. Специалисты проводят операции по реконструкции барабанной перепонки и лечение патологий голосовых связок с помощью клеточных продуктов. В перспективе эти технологии будут применяться для восстановления хрящевой ткани и других органов.
Ранее сообщалось, что российские ученые создали первый в мире препарат для терапии гепатита В на основе технологии генного редактирования CRISPR/Cas9.
Также глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова заявила, что российские ученые завершили работы по трем отечественным препаратам для лечения редких заболеваний.
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