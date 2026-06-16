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В России разрабатывают новый препарат для терапии гепатита В - РИА Новости Крым, 16.06.2026
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В России разрабатывают новый препарат для терапии гепатита В
В России разрабатывают новый препарат для терапии гепатита В - РИА Новости Крым, 16.06.2026
В России разрабатывают новый препарат для терапии гепатита В
В Сеченовском университете разрабатывают новый препарат для лечения гепатита B. Об этом в интервью РИА Новости сообщил ректор Сеченовского университета Петр... РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T18:37
2026-06-16T18:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В Сеченовском университете разрабатывают новый препарат для лечения гепатита B. Об этом в интервью РИА Новости сообщил ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко.По словам ученого, в университете также открыли производство биомедицинских клеточных продуктов. Специалисты проводят операции по реконструкции барабанной перепонки и лечение патологий голосовых связок с помощью клеточных продуктов. В перспективе эти технологии будут применяться для восстановления хрящевой ткани и других органов.Ранее сообщалось, что российские ученые создали первый в мире препарат для терапии гепатита В на основе технологии генного редактирования CRISPR/Cas9.Также глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова заявила, что российские ученые завершили работы по трем отечественным препаратам для лечения редких заболеваний.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые создали новое лекарство от рака грудиВ России появится препарат для лечения хронической болиНа российский рынок выходит новый противоопухолевый препарат
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вирусы, новости, россия, наука и технологии
В России разрабатывают новый препарат для терапии гепатита В

Российские ученые создают новый препарат для лечения гепатита В

18:37 16.06.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАнализы крови на различные инфекции. Архивное фото
Анализы крови на различные инфекции. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В Сеченовском университете разрабатывают новый препарат для лечения гепатита B. Об этом в интервью РИА Новости сообщил ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко.

"Еще одно направление – технология генетического редактирования против гепатита B. Существующие сегодня препараты позволяют подавлять этот вирус, но не удаляют его из клеток организма. Наши ученые работают над системами доставки и совершенствуют эти технологии, чтобы в перспективе полностью устранять вирусный геном из инфицированных клеток", – сказал Глыбочко.

По словам ученого, в университете также открыли производство биомедицинских клеточных продуктов. Специалисты проводят операции по реконструкции барабанной перепонки и лечение патологий голосовых связок с помощью клеточных продуктов. В перспективе эти технологии будут применяться для восстановления хрящевой ткани и других органов.
Ранее сообщалось, что российские ученые создали первый в мире препарат для терапии гепатита В на основе технологии генного редактирования CRISPR/Cas9.
Также глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова заявила, что российские ученые завершили работы по трем отечественным препаратам для лечения редких заболеваний.
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