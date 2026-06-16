https://crimea.ria.ru/20260616/v-rossii-razrabatyvayut-novyy-preparat-dlya-terapii-gepatita-v-1156886331.html

В России разрабатывают новый препарат для терапии гепатита В

В России разрабатывают новый препарат для терапии гепатита В - РИА Новости Крым, 16.06.2026

В России разрабатывают новый препарат для терапии гепатита В

В Сеченовском университете разрабатывают новый препарат для лечения гепатита B. Об этом в интервью РИА Новости сообщил ректор Сеченовского университета Петр... РИА Новости Крым, 16.06.2026

2026-06-16T18:37

2026-06-16T18:37

2026-06-16T18:37

вирусы

новости

россия

наука и технологии

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111857/37/1118573711_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_7bce0d79c111f736c34a1b74cd10f1d1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В Сеченовском университете разрабатывают новый препарат для лечения гепатита B. Об этом в интервью РИА Новости сообщил ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко.По словам ученого, в университете также открыли производство биомедицинских клеточных продуктов. Специалисты проводят операции по реконструкции барабанной перепонки и лечение патологий голосовых связок с помощью клеточных продуктов. В перспективе эти технологии будут применяться для восстановления хрящевой ткани и других органов.Ранее сообщалось, что российские ученые создали первый в мире препарат для терапии гепатита В на основе технологии генного редактирования CRISPR/Cas9.Также глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова заявила, что российские ученые завершили работы по трем отечественным препаратам для лечения редких заболеваний.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые создали новое лекарство от рака грудиВ России появится препарат для лечения хронической болиНа российский рынок выходит новый противоопухолевый препарат

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вирусы, новости, россия, наука и технологии