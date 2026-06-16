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В Крыму запретили передвижение мопедов и мотоциклов по ночам
В Крыму запретили передвижение мопедов и мотоциклов по ночам - РИА Новости Крым, 16.06.2026
В Крыму запретили передвижение мопедов и мотоциклов по ночам
В Крыму до особого распоряжения вводят запрет на передвижение мототранспорта в ночное время, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T15:44
2026-06-16T15:44
2026-06-16T15:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Крыму до особого распоряжения вводят запрет на передвижение мототранспорта в ночное время, сообщил глава республики Сергей Аксенов.И подчеркнул, что основная цель предпринимаемых мер – обеспечение общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов. Контроль за исполнением указа будет осуществляться Министерством внутренних дел по Республике Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Крыму запретили передвижение мопедов и мотоциклов по ночам
В Крыму вводят запрет на движение мопедов и мотоциклов с 20 часов до 6 утра – Аксенов
15:44 16.06.2026 (обновлено: 15:57 16.06.2026)