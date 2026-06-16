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В Крыму вырос спрос на аренду загородных домов

В Крыму вырос спрос на аренду загородных домов - РИА Новости Крым, 16.06.2026

В Крыму вырос спрос на аренду загородных домов

В июне спрос на аренду загородных домов в Крыму вырос на 5% по сравнению с прошлым годом. Коттеджи преимущественно выбирают для более долгих поездок большими... РИА Новости Крым, 16.06.2026

2026-06-16T20:08

2026-06-16T20:08

2026-06-16T20:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В июне спрос на аренду загородных домов в Крыму вырос на 5% по сравнению с прошлым годом. Коттеджи преимущественно выбирают для более долгих поездок большими компаниями, такие данные приводит сервис "Авито Путешествия".По информации экспертов платформы, жилье на начало лета бронируют заранее: квартиры – в среднем за 35 дней до поездки, а дома и коттеджи – за 45 дней. При этом интерес к загородному формату растет, и такие поездки начали планировать заранее: годом ранее такие объекты бронировали в среднем за 41 день.Чаще всего загородные дома бронируют в Московской области, Краснодарском крае, Ленинградской области, Карелии и Крыму.При этом, загородное жилье в июне чаще выбирают для более долгих поездок большими компаниями. По данным "Авито Путешествий", домах и коттеджах останавливаются шесть человек на три дня. Средняя стоимость ночи составляет около 11 300 рублей. Дороже всего обходится отдых в коттеджах за 17 800 рублей в сутки, а наиболее бюджетно можно забронировать дачу за 6 600 рублей.Вместе с тем, квартиры предпочитают для отдыха небольшими компаниями: обычно их бронируют на четыре ночи, а число гостей составляет три человека. Средняя стоимость в начале лета составляет 4 500 рублей в сутки. Цены зависят от формата жилья. Стоимость однокомнатных квартир за год изменилась на 5% – до 3 900 рублей, тогда как трех- и четырехкомнатные квартиры немного подешевели – на 3%, до 7 600 и 13 100 рублей соответственно.Ранее сообщалось, что Ялта, Алушта и Феодосия вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха компаниями в июне 2026 года. Вместе с тем, Севастополь и Феодосия с ЮБК вошли в топ-10 направлений для одиноких туристов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для отдыха нужен сценарий: какие новшества ждут гостей КрымаПознавательный туризм: какие экскурсии в тренде в КрымуГорода Крыма лидируют в сфере оздоровительного отдыха летом

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, жилье в крыму, аренда жилья, рейтинг