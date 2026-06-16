Рейтинг@Mail.ru
В Крыму снова громко – работает ПВО - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260616/v-krymu-snova-gromko--rabotaet-pvo-1156897111.html
В Крыму снова громко – работает ПВО
В Крыму снова громко – работает ПВО - РИА Новости Крым, 16.06.2026
В Крыму снова громко – работает ПВО
В Крыму объявлена беспилотная опасность, над полуостровом работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T22:18
2026-06-16T22:18
срочные новости крыма
крым
новости севастополя
севастополь
гу мчс рф по республике крым
безопасность республики крым и севастополя
беспилотник (бпла, дрон)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/08/1156697893_0:0:1282:722_1920x0_80_0_0_9a17f64beb1a31ba915b1e24c7120525.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Крыму объявлена беспилотная опасность, над полуостровом работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым.Жителям и гостям полуострова необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/08/1156697893_95:0:1082:740_1920x0_80_0_0_d34e8c62274799cc923b7cc381965efb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
срочные новости крыма, крым, новости севастополя, севастополь, гу мчс рф по республике крым, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон)
В Крыму снова громко – работает ПВО

В Крыму работает ПВО

22:18 16.06.2026
 
© Министерство обороны РФРабота ПВО
Работа ПВО
© Министерство обороны РФ
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Крыму объявлена беспилотная опасность, над полуостровом работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым.
"БЕСПИЛОТНАЯ ОПАСНОСТЬ! Над Республикой Крым работает ПВО" – сказано в сообщении.
Жителям и гостям полуострова необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Срочные новости КрымаКрымНовости СевастополяСевастопольГУ МЧС РФ по Республике КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:43Прокуратура нашла нарушения в медкабинетах пяти школ Балаклавы
22:30Чего добивается Украина террором Крыма и на что еще способна – мнение
22:18В Крыму снова громко – работает ПВО
22:04Крымский мост: оперативная обстановка вечером 16 июня
21:52Крымчане отдали мошенникам более 22,5 миллиона рублей за неделю
21:39Дух Анкориджа: чего ждать от визита в Россию Уиткоффа и Кушнера
21:22Еще 40 беспилотников ликвидировали над Крымом и 8 регионами России
21:09Фрегат Черноморского флота открыл стрельбу по британской яхте в Ла-Манше
20:48Очистные на Южном берегу Крыма вышли на этап проектирования
20:38В "Артеке" построили шестиэтажный корпус для вожатых
20:24"Соединяя сердца": влюбленные из Крыма поженятся на фестивале в Москве
20:08В Крыму вырос спрос на аренду загородных домов
19:56Страна счастья: "Артек" дал старт детскому туризму в Крыму
19:45Крымская теннисистка взяла два золота международного турнира ITF
19:22Ярко и полезно: фруктово-овощной сезон в Крыму в разгаре
19:10Символ права на отдых: на набережной Алушты реконструировали полуротонду
18:56В Севастополе расширили перечень социально значимых товаров
18:37В России разрабатывают новый препарат для терапии гепатита В
18:22Штурмовики захватили пункт ВСУ в Запорожской области
18:10Новая награда РИА Новости Крым в Год защитника Отечества
Лента новостейМолния