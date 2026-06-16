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В Крыму раскрыли преступную схему с банковскими картами
В Крыму раскрыли преступную схему с банковскими картами - РИА Новости Крым, 16.06.2026
В Крыму раскрыли преступную схему с банковскими картами
Двоим жителям Симферополя грозит по шесть лет колонии за неправомерный оборот банковских карт и ежемесячную незаконную "обналичку" более 30 миллионов рублей. Об РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T16:07
2026-06-16T16:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Двоим жителям Симферополя грозит по шесть лет колонии за неправомерный оборот банковских карт и ежемесячную незаконную "обналичку" более 30 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю.По данным силовиков, двое крымчан подыскивали лиц, которые массово скупали банковские карты у жителей региона. Далее с их личных кабинетов без уведомления совершались незаконные банковские операции, в том числе путем вывода криптовалюты, полученной от незаконных сделок.Как уточнили в пресс-службе полиции Крыма, в отношении двух организаторов 39 и 23 лет открыто уголовное дело, в ходе обысков по местам их проживания изъяты мобильные телефоны, имеющие доказательственное значение, и порядка 70 банковских карт, эмитированных различными банками.Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас оба находятся под домашним арестом. Один из подозреваемых заключил с Министерством обороны контракт и отправится в зону СВО. В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление всех соучастников и эпизодов противоправной деятельности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские "банкиры" обманули россиян на 31 миллион рублейКрымчан предупредили о новой схеме обмана лжесотрудниками ЦБВ Симферополе накрыли группу организаторов азартных игр
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новости крыма, крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), банковская карта, происшествия
В Крыму раскрыли преступную схему с банковскими картами
Двое крымчан устроили незаконную схему с оборотом банковских карт на 30 млн в месяц – ФСБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Двоим жителям Симферополя грозит по шесть лет колонии за неправомерный оборот банковских карт и ежемесячную незаконную "обналичку" более 30 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю.
По данным силовиков, двое крымчан подыскивали лиц, которые массово скупали банковские карты у жителей региона. Далее с их личных кабинетов без уведомления совершались незаконные банковские операции, в том числе путем вывода криптовалюты, полученной от незаконных сделок.
"Ежемесячная сумма незаконно обналиченных денежных средств составляла более 30 миллионов рублей. В схеме участвовали более 120 лиц, незаконно скупавших и продававших банковские карты", – сказано в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе полиции Крыма, в отношении двух организаторов 39 и 23 лет открыто уголовное дело, в ходе обысков по местам их проживания изъяты мобильные телефоны, имеющие доказательственное значение, и порядка 70 банковских карт, эмитированных различными банками.
Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас оба находятся под домашним арестом. Один из подозреваемых заключил с Министерством обороны контракт и отправится в зону СВО. В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление всех соучастников и эпизодов противоправной деятельности.
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