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В Крыму хотят переименовать "недружественные" улицы и учреждения - РИА Новости Крым, 16.06.2026
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В Крыму хотят переименовать "недружественные" улицы и учреждения
В Крыму хотят переименовать "недружественные" улицы и учреждения - РИА Новости Крым, 16.06.2026
В Крыму хотят переименовать "недружественные" улицы и учреждения
В Крыму могут быть изменены названия улиц, общественных пространств, учреждений, которые носят имена людей, оставивших негативный след в истории России. Этот... РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T09:17
2026-06-16T09:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Крыму могут быть изменены названия улиц, общественных пространств, учреждений, которые носят имена людей, оставивших негативный след в истории России. Этот вопрос был рассмотрен на заседании Ливадийского клуба в рамках фестиваля "Великое русское слово", рассказал председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.По его словам, детальным изучением вопроса займется Комитет Госсовета Крыма по патриотическому воспитанию и молодежной политике, возглавляемый историком Владимиром Бобковым.Ранее сообщалось, что в Севастополе после удара ВСУ по зданию Панорамы приняли решение переименовать кинотеатр "Украина", который также является объектом музея Обороны Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили идею использовать исторические топонимы на УкраинеНа Украине хотят закрыть дом-музей Булгакова в Киеве и заменить другимМахнут не глядя: в Одессе хотят заменить бюст Пушкина на памятник Трампу
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, владимир константинов, украина, история, владимир бобков
В Крыму хотят переименовать "недружественные" улицы и учреждения

В Крыму могут быть переименованы недружественные улицы и учреждения - Константинов

09:17 16.06.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВид на Симферополь
Вид на Симферополь
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Крыму могут быть изменены названия улиц, общественных пространств, учреждений, которые носят имена людей, оставивших негативный след в истории России. Этот вопрос был рассмотрен на заседании Ливадийского клуба в рамках фестиваля "Великое русское слово", рассказал председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
"Убежден, нам необходимо провести ревизию, рассмотреть возможность переименования этих объектов, присвоения им имен наших выдающихся военачальников, деятелей культуры, ученых. Их у нас — достаточно", - отметил Константинов.
По его словам, детальным изучением вопроса займется Комитет Госсовета Крыма по патриотическому воспитанию и молодежной политике, возглавляемый историком Владимиром Бобковым.

"Конечно, мы не должны уподобляться нацистам, уничтожающим прошлое. Но к истории необходимо относиться внимательно, скрупулезно, расставляя правильные акценты", - подчеркнул спикер парламента.

Ранее сообщалось, что в Севастополе после удара ВСУ по зданию Панорамы приняли решение переименовать кинотеатр "Украина", который также является объектом музея Обороны Севастополя.
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КрымНовости КрымаВладимир КонстантиновУкраинаИсторияВладимир Бобков
 
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