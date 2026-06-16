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В Крыму хотят переименовать "недружественные" улицы и учреждения
В Крыму хотят переименовать "недружественные" улицы и учреждения - РИА Новости Крым, 16.06.2026
В Крыму хотят переименовать "недружественные" улицы и учреждения
В Крыму могут быть изменены названия улиц, общественных пространств, учреждений, которые носят имена людей, оставивших негативный след в истории России. Этот... РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T09:17
2026-06-16T09:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Крыму могут быть изменены названия улиц, общественных пространств, учреждений, которые носят имена людей, оставивших негативный след в истории России. Этот вопрос был рассмотрен на заседании Ливадийского клуба в рамках фестиваля "Великое русское слово", рассказал председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.По его словам, детальным изучением вопроса займется Комитет Госсовета Крыма по патриотическому воспитанию и молодежной политике, возглавляемый историком Владимиром Бобковым.Ранее сообщалось, что в Севастополе после удара ВСУ по зданию Панорамы приняли решение переименовать кинотеатр "Украина", который также является объектом музея Обороны Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили идею использовать исторические топонимы на УкраинеНа Украине хотят закрыть дом-музей Булгакова в Киеве и заменить другимМахнут не глядя: в Одессе хотят заменить бюст Пушкина на памятник Трампу
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крым, новости крыма, владимир константинов, украина, история, владимир бобков
В Крыму хотят переименовать "недружественные" улицы и учреждения
В Крыму могут быть переименованы недружественные улицы и учреждения - Константинов