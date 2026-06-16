https://crimea.ria.ru/20260616/v-krymu-gai-usilivaet-mery-bezopasnosti-1156909151.html

115 нарушений ПДД с использованием мототранспорта выявили в Крыму за сутки

115 нарушений ПДД с использованием мототранспорта выявили в Крыму за сутки - РИА Новости Крым, 16.06.2026

115 нарушений ПДД с использованием мототранспорта выявили в Крыму за сутки

С наступлением лета Госавтоинспекция Крыма усиливает контроль за безопасностью на дорогах. Особое внимание правоохранители уделят пресечению управления... РИА Новости Крым, 16.06.2026

2026-06-16T16:16

2026-06-16T16:16

2026-06-16T16:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. С наступлением лета Госавтоинспекция Крыма усиливает контроль за безопасностью на дорогах. Особое внимание правоохранители уделят пресечению управления транспортом несовершеннолетними и профилактике нарушений правил эксплуатации двухколесной техники. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.Среди нарушений – 30 случаев управления транспортом гражданами без прав и 24 случая – это несовершеннолетние водители мототранспорта. Правоохранители изъяли 41 транспортное средство. Составлены административные материалы, по результатам которых будут приняты соответствующие решения, подчеркнули в ГАИ.Законные представители подростков, также привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию и содержанию детей.Ранее сообщалось, что за минувшую неделю в Крыму произошло 15 аварий, в которых погибли два пешехода. С участием пешеходов произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали четыре человека, в том числе трое несовершеннолетних.В Крыму до особого распоряжения вводят запрет на передвижение мототранспорта в ночное время.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму несовершеннолетний мопедист насмерть сбил женщину В Севастополе легковушка сбила байкера при разворотеВелосипедист попал под колеса иномарки в центре Симферополя

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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