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115 нарушений ПДД с использованием мототранспорта выявили в Крыму за сутки - РИА Новости Крым, 16.06.2026
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115 нарушений ПДД с использованием мототранспорта выявили в Крыму за сутки
115 нарушений ПДД с использованием мототранспорта выявили в Крыму за сутки - РИА Новости Крым, 16.06.2026
115 нарушений ПДД с использованием мототранспорта выявили в Крыму за сутки
С наступлением лета Госавтоинспекция Крыма усиливает контроль за безопасностью на дорогах. Особое внимание правоохранители уделят пресечению управления... РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T16:16
2026-06-16T16:18
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госавтоинспекция крыма
мвд по республике крым
безопасность
дорожное движение
мототранспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. С наступлением лета Госавтоинспекция Крыма усиливает контроль за безопасностью на дорогах. Особое внимание правоохранители уделят пресечению управления транспортом несовершеннолетними и профилактике нарушений правил эксплуатации двухколесной техники. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.Среди нарушений – 30 случаев управления транспортом гражданами без прав и 24 случая – это несовершеннолетние водители мототранспорта. Правоохранители изъяли 41 транспортное средство. Составлены административные материалы, по результатам которых будут приняты соответствующие решения, подчеркнули в ГАИ.Законные представители подростков, также привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию и содержанию детей.Ранее сообщалось, что за минувшую неделю в Крыму произошло 15 аварий, в которых погибли два пешехода. С участием пешеходов произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали четыре человека, в том числе трое несовершеннолетних.В Крыму до особого распоряжения вводят запрет на передвижение мототранспорта в ночное время.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму несовершеннолетний мопедист насмерть сбил женщину В Севастополе легковушка сбила байкера при разворотеВелосипедист попал под колеса иномарки в центре Симферополя
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, госавтоинспекция крыма, мвд по республике крым, безопасность, дорожное движение, мототранспорт
115 нарушений ПДД с использованием мототранспорта выявили в Крыму за сутки

В Крыму за сутки выявили 115 нарушений ПДД с использованием мототранспорта – МВД

16:16 16.06.2026 (обновлено: 16:18 16.06.2026)
 
© Полиция КрымаМВД Крыма активизирует работу по обеспечению безопасности дорожного движения
МВД Крыма активизирует работу по обеспечению безопасности дорожного движения
© Полиция Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. С наступлением лета Госавтоинспекция Крыма усиливает контроль за безопасностью на дорогах. Особое внимание правоохранители уделят пресечению управления транспортом несовершеннолетними и профилактике нарушений правил эксплуатации двухколесной техники. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.

"Только за минувшие сутки сотрудники Госавтоинспекции на всей территории Республики Крым выявили 115 нарушений правил дорожного движения, связанных с использованием мототранспорта", – рассказали в ведомстве.

Среди нарушений – 30 случаев управления транспортом гражданами без прав и 24 случая – это несовершеннолетние водители мототранспорта. Правоохранители изъяли 41 транспортное средство. Составлены административные материалы, по результатам которых будут приняты соответствующие решения, подчеркнули в ГАИ.
Законные представители подростков, также привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию и содержанию детей.
"Полиция Крыма обращается ко всем жителям и гостям полуострова неукоснительно соблюдать законодательство Российской Федерации, Правила дорожного движения и поддерживать общественный порядок", – добавили в Госавтоинспекции.
Ранее сообщалось, что за минувшую неделю в Крыму произошло 15 аварий, в которых погибли два пешехода. С участием пешеходов произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали четыре человека, в том числе трое несовершеннолетних.
В Крыму до особого распоряжения вводят запрет на передвижение мототранспорта в ночное время.
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