https://crimea.ria.ru/20260616/v-kerchi-zakryli-melek-chesmenskiy-kurgan-1156894294.html
В Керчи закрыли Мелек-Чесменский курган
В Керчи закрыли Мелек-Чесменский курган - РИА Новости Крым, 16.06.2026
В Керчи закрыли Мелек-Чесменский курган
В Керчи до начала июля закрыли для посещения Мелек-Чесменский курган. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Крымского музея-заповедника. РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T16:43
2026-06-16T16:43
2026-06-16T16:43
крым
керчь
музеи крыма
новости крыма
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/10/1156890986_0:66:1201:741_1920x0_80_0_0_df790b696c99d2d7c0e7022bf47ac121.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Керчи до начала июля закрыли для посещения Мелек-Чесменский курган. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Крымского музея-заповедника.О причинах такого решения не сообщается. Мелек-Чесменский курган – погребальное сооружение IV века до нашей эры. Он находится в центральной части города-героя. Среди множества исследованных боспорских уступчатых склепов Мелек-Чесменский вошел в историю как самый совершенный в техническом и художественном отношении. Свое название курган получил от татарского названия протекающей рядом речки Мелек-Чесме. Реконструкция объекта была проведена в 1994 году, говорится на официальном сайте учреждения.Ранее гид по полуострову Иван Коваленко рассказывал РИА Новости Крым, что в последнее время крымские экскурсоводы отмечают стойкий интерес гостей полуострова к познавательным и интеллектуальным экскурсиям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бесценные и обгоревшие: в Севастополе открыли выставку работ Франца РубоВ Музее Победы откроется фотовыставка к 85-летию СовинформбюроДомик в лесу среди диких зверей и экскурсии ночью: чем удивят туристов в Крыму
крым
керчь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/10/1156890986_62:0:1137:806_1920x0_80_0_0_0d1a8a96cc37e6f115d6200097f666b4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, керчь, музеи крыма, новости крыма, общество
В Керчи закрыли Мелек-Чесменский курган
В Керчи Мелек-Чесменский курган закрыли для туристов до 7 июля