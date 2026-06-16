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В Керчи закрыли Мелек-Чесменский курган - РИА Новости Крым, 16.06.2026
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В Керчи закрыли Мелек-Чесменский курган
В Керчи закрыли Мелек-Чесменский курган - РИА Новости Крым, 16.06.2026
В Керчи закрыли Мелек-Чесменский курган
В Керчи до начала июля закрыли для посещения Мелек-Чесменский курган. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Крымского музея-заповедника. РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T16:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Керчи до начала июля закрыли для посещения Мелек-Чесменский курган. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Крымского музея-заповедника.О причинах такого решения не сообщается. Мелек-Чесменский курган – погребальное сооружение IV века до нашей эры. Он находится в центральной части города-героя. Среди множества исследованных боспорских уступчатых склепов Мелек-Чесменский вошел в историю как самый совершенный в техническом и художественном отношении. Свое название курган получил от татарского названия протекающей рядом речки Мелек-Чесме. Реконструкция объекта была проведена в 1994 году, говорится на официальном сайте учреждения.Ранее гид по полуострову Иван Коваленко рассказывал РИА Новости Крым, что в последнее время крымские экскурсоводы отмечают стойкий интерес гостей полуострова к познавательным и интеллектуальным экскурсиям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бесценные и обгоревшие: в Севастополе открыли выставку работ Франца РубоВ Музее Победы откроется фотовыставка к 85-летию СовинформбюроДомик в лесу среди диких зверей и экскурсии ночью: чем удивят туристов в Крыму
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, керчь, музеи крыма, новости крыма, общество
В Керчи закрыли Мелек-Чесменский курган

В Керчи Мелек-Чесменский курган закрыли для туристов до 7 июля

16:43 16.06.2026
 
© Фото: Музеи Керчи в МАКСВ Керчи закрыли Мелек-Чесменский курган
В Керчи закрыли Мелек-Чесменский курган
© Фото: Музеи Керчи в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Керчи до начала июля закрыли для посещения Мелек-Чесменский курган. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Крымского музея-заповедника.

"В период с 16 июня по 7 июля 2026 года Мелек‑Чесменский курган временно закрыт для посещения", – говорится в сообщении, опубликованном на платформе МАКС.

О причинах такого решения не сообщается.
Мелек-Чесменский курган – погребальное сооружение IV века до нашей эры. Он находится в центральной части города-героя.
Среди множества исследованных боспорских уступчатых склепов Мелек-Чесменский вошел в историю как самый совершенный в техническом и художественном отношении. Свое название курган получил от татарского названия протекающей рядом речки Мелек-Чесме. Реконструкция объекта была проведена в 1994 году, говорится на официальном сайте учреждения.
Ранее гид по полуострову Иван Коваленко рассказывал РИА Новости Крым, что в последнее время крымские экскурсоводы отмечают стойкий интерес гостей полуострова к познавательным и интеллектуальным экскурсиям.
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