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В годовщину "Артека" в детском центре пройдет ВПР - РИА Новости Крым, 16.06.2026
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В годовщину "Артека" в детском центре пройдет ВПР
В годовщину "Артека" в детском центре пройдет ВПР - РИА Новости Крым, 16.06.2026
В годовщину "Артека" в детском центре пройдет ВПР
Во вторник, 16 июня, Международному детскому центру (МДЦ) "Артек" исполняется 101 год. В этот день артековцам расскажут о том, как история центра связана с... РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T12:55
2026-06-16T12:55
мдц "артек"
константин федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Во вторник, 16 июня, Международному детскому центру (МДЦ) "Артек" исполняется 101 год. В этот день артековцам расскажут о том, как история центра связана с историей России, сообщил директор МДЦ Константин Федоренко в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым.По его словам, готовиться ко дню рождения в "Артеке" начали еще год назад.В первой половине дня в центре прошли мероприятия профориентационной направленности на локациях дополнительного образования, где дети через творчество знакомятся с разнообразными профессиями, направлениями будущего образования. А во второй половине дня состоится ВПР – вечер перед расставанием, так как разъезд шестой смены начинается 17 июня."Уникальное событие, тема которого будет посвящена дню рождения "Артека". Но мы будем говорить и о том, что история "Артека" – неотъемлемая часть истории Российской Федерации. Через 100-летний отрезок мы покажем, как "Артек" был связан со страной", – рассказал спикер.Ранее сообщалось, что в "Артеке" завершается строительство образовательного центра "Солнечный". Ввод объекта в эксплуатацию позволит МДЦ принимать около 60 тысяч детей ежегодно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Роспотребнадзора проверила безопасность детского отдыха в "Артеке"Кузница отдыха и воспитания: Онищенко призвал брать пример с "Артека"В детских лагерях Крыма проведут занятия по безопасности
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мдц "артек", константин федоренко, новости крыма, крым, детский отдых
В годовщину "Артека" в детском центре пройдет ВПР

В "Артеке" рассказали о мероприятиях ко дню рождения детского центра

12:55 16.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкМеждународный детский центр "Артек" в Крыму
Международный детский центр Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Во вторник, 16 июня, Международному детскому центру (МДЦ) "Артек" исполняется 101 год. В этот день артековцам расскажут о том, как история центра связана с историей России, сообщил директор МДЦ Константин Федоренко в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым.

"У нас эта шестая смена уникальна двумя важными для "Артека" датами: 12 июня – День России, и 16 июня – день рождения центра. В том году у нас красивая дата – 101 год", – сказал Федоренко.

По его словам, готовиться ко дню рождения в "Артеке" начали еще год назад.
В первой половине дня в центре прошли мероприятия профориентационной направленности на локациях дополнительного образования, где дети через творчество знакомятся с разнообразными профессиями, направлениями будущего образования. А во второй половине дня состоится ВПР – вечер перед расставанием, так как разъезд шестой смены начинается 17 июня.
"Уникальное событие, тема которого будет посвящена дню рождения "Артека". Но мы будем говорить и о том, что история "Артека" – неотъемлемая часть истории Российской Федерации. Через 100-летний отрезок мы покажем, как "Артек" был связан со страной", – рассказал спикер.
Ранее сообщалось, что в "Артеке" завершается строительство образовательного центра "Солнечный". Ввод объекта в эксплуатацию позволит МДЦ принимать около 60 тысяч детей ежегодно.
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МДЦ "Артек"Константин ФедоренкоНовости КрымаКрымДетский отдых
 
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