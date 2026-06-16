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В годовщину "Артека" в детском центре пройдет ВПР

В годовщину "Артека" в детском центре пройдет ВПР - РИА Новости Крым, 16.06.2026

В годовщину "Артека" в детском центре пройдет ВПР

Во вторник, 16 июня, Международному детскому центру (МДЦ) "Артек" исполняется 101 год. В этот день артековцам расскажут о том, как история центра связана с... РИА Новости Крым, 16.06.2026

2026-06-16T12:55

2026-06-16T12:55

2026-06-16T12:55

мдц "артек"

константин федоренко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Во вторник, 16 июня, Международному детскому центру (МДЦ) "Артек" исполняется 101 год. В этот день артековцам расскажут о том, как история центра связана с историей России, сообщил директор МДЦ Константин Федоренко в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым.По его словам, готовиться ко дню рождения в "Артеке" начали еще год назад.В первой половине дня в центре прошли мероприятия профориентационной направленности на локациях дополнительного образования, где дети через творчество знакомятся с разнообразными профессиями, направлениями будущего образования. А во второй половине дня состоится ВПР – вечер перед расставанием, так как разъезд шестой смены начинается 17 июня."Уникальное событие, тема которого будет посвящена дню рождения "Артека". Но мы будем говорить и о том, что история "Артека" – неотъемлемая часть истории Российской Федерации. Через 100-летний отрезок мы покажем, как "Артек" был связан со страной", – рассказал спикер.Ранее сообщалось, что в "Артеке" завершается строительство образовательного центра "Солнечный". Ввод объекта в эксплуатацию позволит МДЦ принимать около 60 тысяч детей ежегодно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Роспотребнадзора проверила безопасность детского отдыха в "Артеке"Кузница отдыха и воспитания: Онищенко призвал брать пример с "Артека"В детских лагерях Крыма проведут занятия по безопасности

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мдц "артек", константин федоренко, новости крыма, крым, детский отдых