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В Феодосии топливо есть на 12 автозаправках- адреса

В Феодосии топливо есть на 12 автозаправках- адреса - РИА Новости Крым, 16.06.2026

В Феодосии топливо есть на 12 автозаправках- адреса

Во вторник, 16 июня, на 12 автозаправочных станциях Феодосийского округа имеется топливо в свободной продаже. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 16.06.2026

2026-06-16T10:17

2026-06-16T10:17

2026-06-16T10:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Во вторник, 16 июня, на 12 автозаправочных станциях Феодосийского округа имеется топливо в свободной продаже. Об этом сообщили в администрации города.Заправиться можно на следующих АЗС округа:- "Атан", пгт. Приморский, ул. Керченское шоссе, 86/88 — А-95 ультра, А-92, ДТ ультра;- "Атан", г. Феодосия, ул. Челнокова, 71 — А-92;- "Атан", г. Феодосия, Керченское шоссе,27/Д — А-95 ультра, А-92, ДТ ультра;- "Атан", г. Феодосия, Керченское шоссе, 18/Б — А-92, ДТ ультра;- "Атан", г. Феодосия, с. Ближнее, Симферопольское шоссе,2/Б — А-95 ультра, А-92, ДТ ультра;- "Атан", г. Феодосия, ул. Чкалова, 138 —А-92, ДТ ультра;- "Атан", пгт. Коктебель, ул. Ленина 150 — А-92, ДТ ультра;- "Атан", г. Феодосия, с. Солнечное, Симферопольское шоссе, 11 — ДТ ультра;- "Атан", г. Феодосия, Симферопольское шоссе, 25 — А-92, ДТ ультра;- "Атан", г. Феодосия, Керченское шоссе, 23 — А-92, ДТ ультра;- ТЭС, г. Феодосия, Керченское шоссе, 1а — АИ 95 NP, АИ-92, ДТ, ДТ NP;- ТЭС, г. Феодосия, ул. Челнокова, 2А — АИ 95 NP, ДТ NP.В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты – до 20 литров. Для личных авто ограничили продажу за наличный расчет. По словам главы республики Сергея Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В целях недопущения искусственного ажиотажа, власти решили ограничить продажу топлива на заправках – временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Севастополе купить бензин - список АЗС со свободной продажейДефицит бензина в Крыму – заявление Минэнерго РоссииВ Ярославской области после массового налета дронов ВСУ горит объект по хранению топлива

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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