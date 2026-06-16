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В ДТП на крымских дорогах погибли два человека и ранены пятеро детей
В ДТП на крымских дорогах погибли два человека и ранены пятеро детей - РИА Новости Крым, 16.06.2026
В ДТП на крымских дорогах погибли два человека и ранены пятеро детей
За минувшую неделю в Крыму произошло 15 аварий, в которых погибли два пешехода. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики. РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T07:45
2026-06-16T07:45
2026-06-16T07:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. За минувшую неделю в Крыму произошло 15 аварий, в которых погибли два пешехода. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.В ведомстве отметили, что с участием пешеходов произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали четыре человека, в том числе трое несовершеннолетних.Кроме того, пресечено 198 фактов управления авто с признаками опьянения, в том числе 26 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.Как сообщалось, 9 июня в Крыму несовершеннолетний мопедист насмерть сбил женщину. 10 июня в Симферополе иномарка сбила женщину и ребенка. Пострадавших госпитализировали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Велосипедист попал под колеса иномарки в центре СимферополяВ Севастополе легковушка сбила байкера при разворотеНа Кубани женщина на BMW въехала в автобус – пострадали семеро
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В ДТП на крымских дорогах погибли два человека и ранены пятеро детей
В Крыму за неделю в ДТП погибли два человека и пять детей пострадали