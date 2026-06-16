Рейтинг@Mail.ru
В ДТП на крымских дорогах погибли два человека и ранены пятеро детей - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260616/v-dtp-na-krymskikh-dorogakh-pogibli-dva-cheloveka-i-raneny-pyatero-detey-1156857562.html
В ДТП на крымских дорогах погибли два человека и ранены пятеро детей
В ДТП на крымских дорогах погибли два человека и ранены пятеро детей - РИА Новости Крым, 16.06.2026
В ДТП на крымских дорогах погибли два человека и ранены пятеро детей
За минувшую неделю в Крыму произошло 15 аварий, в которых погибли два пешехода. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики. РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T07:45
2026-06-16T07:45
ситуация на дорогах крыма
крым
госавтоинспекция крыма
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
происшествия
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/1c/1120996835_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d420d297d5de0cab0d7fe148cc01295e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. За минувшую неделю в Крыму произошло 15 аварий, в которых погибли два пешехода. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.В ведомстве отметили, что с участием пешеходов произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали четыре человека, в том числе трое несовершеннолетних.Кроме того, пресечено 198 фактов управления авто с признаками опьянения, в том числе 26 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.Как сообщалось, 9 июня в Крыму несовершеннолетний мопедист насмерть сбил женщину. 10 июня в Симферополе иномарка сбила женщину и ребенка. Пострадавших госпитализировали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Велосипедист попал под колеса иномарки в центре СимферополяВ Севастополе легковушка сбила байкера при разворотеНа Кубани женщина на BMW въехала в автобус – пострадали семеро
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/1c/1120996835_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_cb09b8a10df8d89a9f77606d7cc9b590.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, госавтоинспекция крыма, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, новости крыма
В ДТП на крымских дорогах погибли два человека и ранены пятеро детей

В Крыму за неделю в ДТП погибли два человека и пять детей пострадали

07:45 16.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДорожная ситуация
Дорожная ситуация - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. За минувшую неделю в Крыму произошло 15 аварий, в которых погибли два пешехода. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.

"В период с 8 по 14 июня 2026 года на территории Республики Крым зарегистрировано 15 ДТП, в которых двое погибли, 19 получили ранения различной степени тяжести, в том числе пятеро несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что с участием пешеходов произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали четыре человека, в том числе трое несовершеннолетних.
Кроме того, пресечено 198 фактов управления авто с признаками опьянения, в том числе 26 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.
Как сообщалось, 9 июня в Крыму несовершеннолетний мопедист насмерть сбил женщину. 10 июня в Симферополе иномарка сбила женщину и ребенка. Пострадавших госпитализировали.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Велосипедист попал под колеса иномарки в центре Симферополя
В Севастополе легковушка сбила байкера при развороте
На Кубани женщина на BMW въехала в автобус – пострадали семеро
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымГосавтоинспекция КрымаДТПСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПДТП в Крыму и СевастополеПроисшествияНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:41Солнце впадает в спячку: чего ожидать в ближайшие дни
09:27Где в Севастополе купить бензин - список АЗС со свободной продажей
09:17В Крыму хотят переименовать "недружественные" улицы и учреждения
09:11Готовил теракт на железной дороге: ФСБ задержала агента Киева
09:01Несмотря на санкции: сколько детей из-за рубежа посетили "Артек" за 12 лет
08:51Между Ялтой и Феодосией запускают "Комету"
08:46Трое погибших обнаружены на пожаре в жилом доме в Ялте
08:36Дрон повредил Московский нефтеперерабатывающий завод
08:24День рождения "Артека": история и путь до мирового детского центра
08:18Британия будет поставлять Украине обогащенный уран
08:04На подлете к Москве уничтожили 60 беспилотников
07:45В ДТП на крымских дорогах погибли два человека и ранены пятеро детей
07:34Пожаром в Ялте занялась прокуратура
07:24Два района в Крыму обесточены из-за повреждения высоковольтной линии
07:20Над Крымом сбили украинские беспилотники
06:51Маршал Советского Союза Федор Толбухин – факты о жизни полководца
06:39Восемь человек погибли при крушении бомбардировщика в США
06:11Пожар вспыхнул в жилом доме в Ялте – что известно
05:58Нефтебаза загорелась на Кубани после атаки беспилотников
00:01Еще одна порция гроз: погода в Крыму во вторник
Лента новостейМолния