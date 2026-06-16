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В "Артеке" построили шестиэтажный корпус для вожатых - РИА Новости Крым, 16.06.2026
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В "Артеке" построили шестиэтажный корпус для вожатых
В "Артеке" построили шестиэтажный корпус для вожатых - РИА Новости Крым, 16.06.2026
В "Артеке" построили шестиэтажный корпус для вожатых
Шестиэтажный корпус для вожатых на 400 мест построили на территории Международного детского центра (МДЦ) "Артек". Объект готовят к вводу в эксплуатацию. Об этом РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T20:38
2026-06-16T20:38
мдц "артек"
марат хуснуллин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Шестиэтажный корпус для вожатых на 400 мест построили на территории Международного детского центра (МДЦ) "Артек". Объект готовят к вводу в эксплуатацию. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.По его информации, в новом корпусе обустроено 145 жилых комнат, медиатека, учебные и компьютерные классы, рекреационные зоны. Сейчас специалисты завершают пусконаладку, подключают новую котельную.Строительство нового корпуса для вожатых связано с планами по открытию в "Артеке" центра образования "Солнечный". Работы ведутся в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя".Ранее сообщалось, что в "Артеке" завершается строительство образовательного центра "Солнечный". Ввод объекта в эксплуатацию позволит МДЦ принимать около 60 тысяч детей ежегодно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасность и охват: как работает филиал "Артека" в БердянскеНесмотря на санкции: сколько детей из-за рубежа посетили "Артек" за 12 летВ годовщину "Артека" в детском центре пройдет ВПР
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мдц "артек", марат хуснуллин, крым, детский отдых, новости крыма
В "Артеке" построили шестиэтажный корпус для вожатых

В "Артеке" построили новый корпус "Вожатый-2" на 400 мест

20:38 16.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкМеждународный детский центр "Артек" в Крыму
Международный детский центр Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Шестиэтажный корпус для вожатых на 400 мест построили на территории Международного детского центра (МДЦ) "Артек". Объект готовят к вводу в эксплуатацию. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Новый корпус "Вожатый-2" общей площадью около 12 тысяч квадратных метров построен с применением технологии модульного строительства. Он рассчитан на 400 мест и предназначен для проживания вожатых и педагогов. Здесь созданы все условия для комфортной работы и отдыха", – отметил Хуснуллин.
По его информации, в новом корпусе обустроено 145 жилых комнат, медиатека, учебные и компьютерные классы, рекреационные зоны. Сейчас специалисты завершают пусконаладку, подключают новую котельную.
Строительство нового корпуса для вожатых связано с планами по открытию в "Артеке" центра образования "Солнечный". Работы ведутся в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя".
Ранее сообщалось, что в "Артеке" завершается строительство образовательного центра "Солнечный". Ввод объекта в эксплуатацию позволит МДЦ принимать около 60 тысяч детей ежегодно.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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МДЦ "Артек"Марат ХуснуллинКрымДетский отдыхНовости Крыма
 
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