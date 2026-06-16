https://crimea.ria.ru/20260616/v-arteke-postroili-shestietazhnyy-korpus-dlya-vozhatykh-1156907497.html

В "Артеке" построили шестиэтажный корпус для вожатых

В "Артеке" построили шестиэтажный корпус для вожатых - РИА Новости Крым, 16.06.2026

В "Артеке" построили шестиэтажный корпус для вожатых

Шестиэтажный корпус для вожатых на 400 мест построили на территории Международного детского центра (МДЦ) "Артек". Объект готовят к вводу в эксплуатацию. Об этом РИА Новости Крым, 16.06.2026

2026-06-16T20:38

2026-06-16T20:38

2026-06-16T20:38

мдц "артек"

марат хуснуллин

крым

детский отдых

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/19/1154630140_426:0:3498:1728_1920x0_80_0_0_4a0926a2411cad783d37d89eda678c8c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Шестиэтажный корпус для вожатых на 400 мест построили на территории Международного детского центра (МДЦ) "Артек". Объект готовят к вводу в эксплуатацию. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.По его информации, в новом корпусе обустроено 145 жилых комнат, медиатека, учебные и компьютерные классы, рекреационные зоны. Сейчас специалисты завершают пусконаладку, подключают новую котельную.Строительство нового корпуса для вожатых связано с планами по открытию в "Артеке" центра образования "Солнечный". Работы ведутся в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя".Ранее сообщалось, что в "Артеке" завершается строительство образовательного центра "Солнечный". Ввод объекта в эксплуатацию позволит МДЦ принимать около 60 тысяч детей ежегодно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасность и охват: как работает филиал "Артека" в БердянскеНесмотря на санкции: сколько детей из-за рубежа посетили "Артек" за 12 летВ годовщину "Артека" в детском центре пройдет ВПР

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мдц "артек", марат хуснуллин, крым, детский отдых, новости крыма