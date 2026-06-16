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Трое погибших обнаружены на пожаре в жилом доме в Ялте

Трое погибших обнаружены на пожаре в жилом доме в Ялте - РИА Новости Крым, 16.06.2026

Трое погибших обнаружены на пожаре в жилом доме в Ялте

В Ялте во время тушения пожара в многоквартирном доме обнаружены тела троих погибших. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 16.06.2026

2026-06-16T08:46

2026-06-16T08:46

2026-06-16T09:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Ялте во время тушения пожара в многоквартирном доме обнаружены тела троих погибших. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Возгорание произошло в доме на улице Сосновая, 21 около часа ночи 16 июня. При пожаре пострадали два человека, у здания частично обрушилась крыша. Огонь был локализован на площади 560 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано.По информации прокуратуры Крыма, личности погибших устанавливаются. На место происшествия выезжал прокурор города Александр Нелидов.Следователи начали проверку по факту гибели людей на пожаре в Ялте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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