Трое погибших обнаружены на пожаре в жилом доме в Ялте
В Ялте на пожаре в жилом доме обнаружили тела троих человек - МЧС
08:46 16.06.2026 (обновлено: 09:28 16.06.2026)
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымВ Ялте произошел пожар в жилом многоквартирном доме
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Ялте во время тушения пожара в многоквартирном доме обнаружены тела троих погибших. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
Возгорание произошло в доме на улице Сосновая, 21 около часа ночи 16 июня. При пожаре пострадали два человека, у здания частично обрушилась крыша. Огонь был локализован на площади 560 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано.
"На месте пожара в многоквартирном доме в Ялте обнаружены тела трех человек. Проводится дальнейшая проливка и разборка конструкций", - рассказали в ведомстве.
По информации прокуратуры Крыма, личности погибших устанавливаются. На место происшествия выезжал прокурор города Александр Нелидов.
Следователи начали проверку по факту гибели людей на пожаре в Ялте.
"В настоящее время на месте возгорания работают следователи и следователи-криминалисты. Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются личности погибших. В рамках пожарно-технической экспертизы будет установлен точный очаг и причина возгорания", - отметили в Главном управлении Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.