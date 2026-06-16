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Трое погибших обнаружены на пожаре в жилом доме в Ялте - РИА Новости Крым, 16.06.2026
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Трое погибших обнаружены на пожаре в жилом доме в Ялте
Трое погибших обнаружены на пожаре в жилом доме в Ялте - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Трое погибших обнаружены на пожаре в жилом доме в Ялте
В Ялте во время тушения пожара в многоквартирном доме обнаружены тела троих погибших. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 16.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Ялте во время тушения пожара в многоквартирном доме обнаружены тела троих погибших. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Возгорание произошло в доме на улице Сосновая, 21 около часа ночи 16 июня. При пожаре пострадали два человека, у здания частично обрушилась крыша. Огонь был локализован на площади 560 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано.По информации прокуратуры Крыма, личности погибших устанавливаются. На место происшествия выезжал прокурор города Александр Нелидов.Следователи начали проверку по факту гибели людей на пожаре в Ялте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Трое погибших обнаружены на пожаре в жилом доме в Ялте

В Ялте на пожаре в жилом доме обнаружили тела троих человек - МЧС

08:46 16.06.2026 (обновлено: 09:28 16.06.2026)
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымВ Ялте произошел пожар в жилом многоквартирном доме
В Ялте произошел пожар в жилом многоквартирном доме
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Ялте во время тушения пожара в многоквартирном доме обнаружены тела троих погибших. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
Возгорание произошло в доме на улице Сосновая, 21 около часа ночи 16 июня. При пожаре пострадали два человека, у здания частично обрушилась крыша. Огонь был локализован на площади 560 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано.
"На месте пожара в многоквартирном доме в Ялте обнаружены тела трех человек. Проводится дальнейшая проливка и разборка конструкций", - рассказали в ведомстве.
По информации прокуратуры Крыма, личности погибших устанавливаются. На место происшествия выезжал прокурор города Александр Нелидов.
Следователи начали проверку по факту гибели людей на пожаре в Ялте.

"В настоящее время на месте возгорания работают следователи и следователи-криминалисты. Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются личности погибших. В рамках пожарно-технической экспертизы будет установлен точный очаг и причина возгорания", - отметили в Главном управлении Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.

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