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Трехлетняя девочка и ее мать пострадали из-за удара дрона в ЛНР
Трехлетняя девочка и ее мать пострадали из-за удара дрона в ЛНР - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Трехлетняя девочка и ее мать пострадали из-за удара дрона в ЛНР
В Луганской Народной Республике (ЛНР) в результате удара БПЛА пострадали 3-летняя девочка и ее 35-летняя мать. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T12:05
2026-06-16T12:05
2026-06-16T12:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В Луганской Народной Республике (ЛНР) в результате удара БПЛА пострадали 3-летняя девочка и ее 35-летняя мать. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.Еще один удар пришелся в Новоайдаре по гражданскому грузовому автомобилю. Ранение получил один человек.Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали беспилотником центральный рынок в городе Сватово ЛНР, семеро человек получили ранения разной степени тяжести и доставлены в больницу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский БПЛА атаковал подростков на питбайках в ЛНР - один погибДве девушки ранены при атаке ВСУ по глэмпингу в ЛуганскеВласти ЛНР ограничили пассажирские перевозки в сторону Крыма
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луганская народная республика (лнр), новости, атаки всу, леонид пасечник
Трехлетняя девочка и ее мать пострадали из-за удара дрона в ЛНР
Трехлетняя девочка и ее мать пострадали в результате атаки дрона в ЛНР