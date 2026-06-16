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Трамп встретился с Зеленским
Трамп встретился с Зеленским - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Трамп встретился с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским и проведет с ним еще одну встречу позднее во вторник. РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T13:33
2026-06-16T13:33
2026-06-16T13:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским и проведет с ним еще одну встречу позднее во вторник.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости, дональд трамп, сша, украина, владимир зеленский
Материал дополняется
Трамп встретился с Зеленским
Трамп встретился с Зеленским и снова увидится с ним во вторник