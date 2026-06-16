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Трамп признал огромные людские потери на Украине - РИА Новости Крым, 16.06.2026
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Трамп признал огромные людские потери на Украине
Трамп признал огромные людские потери на Украине - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Трамп признал огромные людские потери на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина несет огромные потери в конфликте с Россией. Об этом пишут РИА Новости. РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T13:57
2026-06-16T13:57
дональд трамп
новости
украина
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина несет огромные потери в конфликте с Россией. Об этом пишут РИА Новости.Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ежемесячные потери ВСУ достигают 40 тысяч человек. Он добавил, что на Украине людей на улице ловят как собак бездомных и силой запихивают в армию.Ранее сообщалось, что Трамп встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским и проведет с ним еще одну встречу позднее во вторник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский может приехать в Москву - КремльАрмия России наступает: как идет освобождение КонстантиновкиКиев ускоряет эвакуацию военных заводов из Дружковки и Славянска
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дональд трамп, новости, украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Трамп признал огромные людские потери на Украине

Президент США заявил о больших людских потерях на Украине

13:57 16.06.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина несет огромные потери в конфликте с Россией. Об этом пишут РИА Новости.
"Украина теряет много людей", – сказал американский лидер во время встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ежемесячные потери ВСУ достигают 40 тысяч человек. Он добавил, что на Украине людей на улице ловят как собак бездомных и силой запихивают в армию.
Ранее сообщалось, что Трамп встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским и проведет с ним еще одну встречу позднее во вторник.
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Дональд ТрампНовостиУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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