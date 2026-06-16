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Трамп признал огромные людские потери на Украине
Трамп признал огромные людские потери на Украине - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Трамп признал огромные людские потери на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина несет огромные потери в конфликте с Россией. Об этом пишут РИА Новости. РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T13:57
2026-06-16T13:57
2026-06-16T13:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина несет огромные потери в конфликте с Россией. Об этом пишут РИА Новости.Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ежемесячные потери ВСУ достигают 40 тысяч человек. Он добавил, что на Украине людей на улице ловят как собак бездомных и силой запихивают в армию.Ранее сообщалось, что Трамп встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским и проведет с ним еще одну встречу позднее во вторник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский может приехать в Москву - КремльАрмия России наступает: как идет освобождение КонстантиновкиКиев ускоряет эвакуацию военных заводов из Дружковки и Славянска
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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дональд трамп, новости, украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Трамп признал огромные людские потери на Украине
Президент США заявил о больших людских потерях на Украине