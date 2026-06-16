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Трамп готов переключиться на Украину после Ирана - РИА Новости Крым, 16.06.2026
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Трамп готов переключиться на Украину после Ирана
Трамп готов переключиться на Украину после Ирана - РИА Новости Крым, 16.06.2026
Трамп готов переключиться на Украину после Ирана
Президент США Дональд Трамп сообщил, что после завершения активной фазы конфликта на Ближнем Востоке готов переключится на урегулирование конфликта на Украине... РИА Новости Крым, 16.06.2026
2026-06-16T14:25
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп сообщил, что после завершения активной фазы конфликта на Ближнем Востоке готов переключится на урегулирование конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.Трамп подчеркнул, что сделает все возможное для завершения конфликта на Украине. Также он отметил, что Украина несет большие потери.Ранее сообщалось, что Трамп встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским и проведет с ним еще одну встречу позднее во вторник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский может приехать в Москву - КремльАрмия России наступает: как идет освобождение КонстантиновкиКиев ускоряет эвакуацию военных заводов из Дружковки и Славянска
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новости, дональд трамп, сша, украина
Трамп готов переключиться на Украину после Ирана

Трамп заявил о готовности переключить внимание с Ирана на Украину

14:25 16.06.2026 (обновлено: 14:39 16.06.2026)
 
© AP Photo Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© AP Photo Alex Brandon
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп сообщил, что после завершения активной фазы конфликта на Ближнем Востоке готов переключится на урегулирование конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
"Теперь особое внимание будет уделено Украине… Сейчас мы будем смотреть туда. Мы были сосредоточены на Иране, который теперь будет на втором плане", – заявил глава Белого дома во время встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, отвечая на вопрос о дальнейших планах Вашингтона.
Трамп подчеркнул, что сделает все возможное для завершения конфликта на Украине. Также он отметил, что Украина несет большие потери.
Ранее сообщалось, что Трамп встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским и проведет с ним еще одну встречу позднее во вторник.
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НовостиДональд ТрампСШАУкраина
 
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